По его словам, "Укрхлебпром" просит обеспечить социальную цену на газ.

Председатель Верховной Рады Украины (2019 – 7 октября 2021), народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что в Украине могут быть перебои с производством хлеба.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", ссылаясь на письмо Всеукраинской ассоциации пекарей и ассоциации "Укрхлебпром", которые обратились к президенту Владимиру Зеленскому и Кабмину.

Он отметил, что сегодня "обратился "Укрхлебпром" к президенту и премьеру со следующим письмом: "с просьбой или обеспечить социальную цену на газ, или они остановятся, потому что они покупают сейчас газ по 52 тысячи гривен (речь идет о цене за тысячу кубов - УНИАН)".

Он отметил, что если посчитать себестоимость хлеба, то "каким он должен быть тогда на полках и сколько это вам будет стоить".

Читайте также"Молочные реки" мелеют: что происходит с ценами на молоко, кефир, маслоПо его словам, если цена на газ будет как сегодня, то производители будут "останавливаться и не будут его производить".

"Если мы как аграрное государство перестанем производить хлеб, то это уже коллапс" - сказал Разумков, добавив, что эти вопросы требуют решения.

Ранее сообщалось, что руководитель объединения "Укрхлебпром" рассказал, как супермаркеты раздувают цены на хлеб.

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Автор: Надя Пришляк