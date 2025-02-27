Подход Баффета заключается не только в зарабатывании денег.

Один из самых известных инвесторов в истории Уоррен Баффет считает, что настоящий успех приходит, когда вы делаете выбор оставаться верным своим ценностям, пишет Inc.

По его мнению, когда вы оцениваете себя по тому, что думают другие, вы больше сосредотачиваетесь на том, чтобы угодить им, а не на том, что действительно важно для вас.

Подход Баффета заключается не только в зарабатывании денег - он в том, чтобы жить по трем ценностям, которые проведут вас по жизни: целостность, честность и щедрость. Как утверждает Баффет, эти руководящие принципы являются основой как отличной карьеры, так и полноценной жизни.

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Он настаивает, что честность не подлежит обсуждению: люди доверяют тем, кто постоянно поступает правильно.

"Когда вы действуете честно, клиенты, коллеги и партнеры знают, что могут рассчитывать на вас. Это доверие может открыть двери, укрепить отношения и создать возможности, которых вы никогда не ожидали", - говорится в публикации.

Щедрость же может не увеличивать ваш банковский счет напрямую, но она создает волновой эффект, который может улучшить вашу карьеру, репутацию и личное счастье. Исследования показывают, что отдача другим повышает счастье, а счастливые люди, как правило, более мотивированы, продуктивны и успешны. Кроме того, ученые доказали, что щедрость также укрепляет отношения.

"Внутренняя система показателей Баффета заключается в определении успеха на ваших собственных условиях. Целостность, честность и щедрость - мощные инструменты для построения прочной карьеры и осмысленной жизни. Поэтому вместо того, чтобы гоняться за внешним одобрением, попробуйте сосредоточиться на том, кто вы есть, а не только на том, чего вы достигли. Если это сработало для Уоррена Баффета, это может сработать и для вас", - говорится в статье.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Уоррен Баффетт назвал главную вещь, в которую нужно инвестировать для достижения успеха.

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