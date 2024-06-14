Есть породы собак, темперамент которых делает их менее склонными к агрессии, чем другие

В последнее время число людей, желающих завести собаку, достигло рекордного уровня. Однако разные породы собак также отличаются по характеру - некоторые из них более склонны к нападениям и даже укусам.

Конечно, большинство собак любой породы вряд ли причинят вред, если их серьезно не спровоцировать, но есть породы, темперамент которых делает их менее склонными к агрессии, чем другие. Портал Scotsman назвал 10 самых безопасных пород собак.

1. Ньюфаундленд – не зря звестен как "собака-нянька". Они могут выглядеть устрашающе, но они невероятно нежны, особенно с детьми, и единственная проблема, которая у вас может возникнуть, - это не дать им ласково облизывать незнакомцев.

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2. Боксер. Эти собаки особенно хороши и безопасны в окружении детей, они являются одной из самых терпеливых пород собак, а значит, вряд ли будут выходить из себя.

3. Золотой ретривер - это порода с минимальным риском укусов. Ласковый кусь - худшее, что можно ожидать от этих любящих и общительных собак.

4. Французский бульдог. У этих собак как правило очень мало агрессии, и даже если они иногда могут быть несколько упрямыми, они вряд ли сорвутся.

5. Лабрадор-ретривер. Известные своим дружелюбным и любящим характером, лабрадоры крайне редко кусаются - это одна из многих причин, почему они являются самой популярной породой собак в мире.

6. Бернская горная собака - интеллигентная порода, стремящаяся угодить своим хозяевам, а значит, отучить ее от привычки грызть зубы, которая могла появиться у нее еще в щенячьем возрасте, не составит труда.

7. Уиппет. Исследования агрессивности некоторых пород собак регулярно показывают, что уиппет - один из самых пассивных щенков - и один из самых ленивых. Их нужно энергично тренировать раз в день, но в остальное время они вряд ли поднимут голову с дивана, не говоря уже о том, чтобы попытаться кого-то укусить.

8. Бульдог может выглядеть немного ворчливым из-за своей морщинистой морды, но смесь мягкости и общей лени означает, что это собака, чей лай хуже укуса - и она даже не очень лает.

9. Бигль - классический пример породы собак, которая не всегда является самой послушной, но при этом вряд ли укусит. Эти озорные гончие могут быть кошмаром в дрессировке, часто пытаются убежать и могут попасть в многочисленные переделки и приключения. При этом они совершенно лишены злого умысла, а значит, ваша любимая пара туфель подвергается большему риску, чем любой встречный.

10. Кавалер кинг чарльз спаниель. Главной мотивацией этой породы является непреодолимое желание угодить хозяевам. Даже если одна из этих красивых собак и сделает небольшую царапину, то, поняв, что вызвала неудовольствие хозяев, она вряд ли сделает это снова.

Ранее УНИАН рассказывал о 10 породах собак, которые отличаются блестящим интеллектом.

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