Такие собаки быстро и легко обучаются и защищают своих хозяев от опасности.

Если вы думаете о том, чтобы завести собаку, то перед вами стоит сложный выбор из более 200 пород. Однако, если вы хотите умного пса, который легко учится и поддается дрессировке, есть определенные породы, которые идеально подойдут.

Портал The Scotsman назвал 10 самых умных пород собак по результатам опроса экспертов-кинологов.

1. Бордер колли лучшая собака, когда речь идет об интеллекте. Их обычно используют для выпаса овец, но это лишь верхушка айсберга. Кроме того, они могут выучить огромное количество слов и команд, а также могут выполнять широкий спектр работ и задач.

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2. Пудель. Эта порода собак обладает острым умом, уступая лишь бордер-колли. Несмотря на малый размер они чрезвычайно умны, поэтому отличные служебные собаки.

3. Немецкая овчарка. Эта собака часто помогает обнаружить наркотики и взрывчатки, а еще она понимает новую команду только после пяти повторений и выполняет команду минимум в 95% случаях.

4. Золотистый ретривер. Этот совет является одной из самых дружелюбных и умных собак в мире. Золотистые ретриверы идеально подходят для поисково-спасательных работ и отличаются своим послушанием и преданностью делу.

5. Доберман имеет особый талант оценивать потенциальные угрозы, что делает его отличной сторожевой собакой.

А во вторую пятерку эксперты отнесли:

1. Афганскую борзую,

2. Басенджи,

3. Борзой,

4. Чау-чау,

5. Бульдога.

Ранее УНИАН рассказывал, собаки каких пород не боятся долгие поездки в машине. Эти животные обладают всеми необходимыми качествами, чтобы стать идеальным пассажиром.

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