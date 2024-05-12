Косточка может находиться там, где вы этого не ожидали.

Оптические иллюзии-загадки для детей и взрослых могут помочь улучшить логическое мышление, а также внимательность и способность быстро ориентироваться среди кучи различных элементов одного изображения.

Есть очень непростая новая задача с подвохом - надо среди большого количества собак найти косточку, и справиться следует только за 10 секунд. На оптической иллюзии очень много разных псов, и надо не просто их рассматривать, а проводить своеобразный анализ, понять, где же может находиться косточка, и таким образом отсекать те зоны, где ее не могли разместить.

Не забывайте, что это задание с подвохом, поэтому косточка может находиться в неожиданном месте. Избегайте серьезной ошибки - не любуйтесь псами.

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Правильный ответ таков - косточка из металла висит на ошейнике одного из псов.

Интересная оптическая загадка про цветы - что надо было сделать

Среди большого количества тюльпанов следует за 8 секунд найти "волшебный" цветок. Стоит очень быстро искать растение, которое отличается от остальных. Чтобы не проиграть, надо не допустить серьезных ошибок - не считать тюльпаны и не любоваться ими.

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