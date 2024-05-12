Старайтесь не любоваться тюльпанами и не считать их.

Логические загадки для детей и взрослых, которые основываются на визуальной составляющей, могут помочь стать более внимательными и научиться быстро находить мелкие детали, которые многим людям не удается заметить даже через длительное время рассматривания изображения.

Есть такое новое задание - все видят тюльпаны, а следует разыскать "волшебный" цветок. На то, чтобы справиться с визуальной загадкой, есть только 8 секунд. С заданием очень непросто справиться, поскольку цветки могут как бы сливаться друг с другом.

Нужно настроиться, быть очень собранными и сфокусировать зрение. Попробуйте охватить изображение взглядом полностью, а потом разделить его на зоны и промониторить каждую. Главное это сделать очень быстро.

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Старайтесь исключить лишние операции, например, точно не стоит любоваться тюльпанами или считать их.

Теперь мы расскажем, какой же цветок "волшебный", и где он находился на визуальной загадке. "Волшебным" был назван цветок мак, и его "спрятали" недалеко от верхнего правого угла изображения.

Такая интересная загадка была опубликована - что надо сделать

На картинке видно клумбу, на ней установлены большие фигуры голубей, которые сразу замечают все. Следует разыскать на этой визуальной загадке-головоломке хитрого кота. На выполнение задания надо потратить всего 7 секунд.

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