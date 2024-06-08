Если вы собираетесь регулярно брать свою собаку в дальние поездки, то вам стоит обратить внимание на эти породы.

Если вы задумываетесь о том, чтобы завести новую собаку, то скорее всего столкнетесь с затруднительным выбором из более 200 пород. Между тем, если вы планируете проводить значительное время в машине вместе с собакой, есть определенные породы, которые обладают всеми необходимыми качествами, чтобы стать идеальным пассажиром.

Портал Scotsman по результатам опроса экспертов-кинологов назвал 10 пород собак, которые с удовольствием будут сопровождать вас в длительных поездках.

1. Лабрадор-ретривер считается лучшей породой собак для путешествий на автомобиле, а большинство экспертов назвали их самой приспособленной к автомобильным поездкам породой. Известные тем, что очень хотят угодить своим хозяевам и легко поддаются дрессировке, лабрадоры, как правило, спокойные и спокойные компаньоны в дороге.

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2. Мальтийская болонка. Более половины опрошенных экспертов считают, что эта крошечная собака - идеальный компаньон для путешествий.

3. Французский бульдог в последние годы набрал большую популярность. В отпуск его тоже взять несложно - они прекрасно переносят автомобильные поездки и, скорее всего, проспят большую часть пути.

4. Золотой ретривер - более крупный по телосложению, порода, схожая по темпераменту с лабрадором, и кинологи считают их отличными автопутешественниками.

5. Йоркширский терьер. Эта собака точно оставит много места для багажа во время длительных отпусков.

6. Пудель. В зависимости от размера вашего автомобиля вы можете выбрать пуделя трех разных размеров - стандартного, миниатюрного и игрушечного. Все они с удовольствием отправятся с вами в путь.

7. Такса также получила поддержку многих экспертов-кинологов. Эти маленькие собаки могут быть сложны в дрессировке, но будут вполне счастливы дремать на заднем сиденье, когда вы выезжаете на автостраду

8. Чихуахуа. Будучи самой маленькой собакой в мире, они обязательно будут чувствовать себя комфортно в машине.

9. Бостонский терьер. Этих щенков многие кинологи также рекомендуют для водителей.

10. Померанский шпиц. Еще одна маленькая собака, которая займет совсем немного места в вашем автомобиле и будет счастлива в длительных автомобильных поездках.

Ранее УНИАН рассказывал, собак каких пород нежелательно надолго оставлять одних дома. Эти собаки крайне ненавидят одиночество и в отсутствии хозяина становятся тревожными и склонными к разрушению.

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