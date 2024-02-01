Врач назвал яйца поливитаминным средством.

Уже сообщалось о польза желтка, а теперь стоит узнать, сколько же раз в неделю можно есть яйца, чтобы не навредить своему сердцу.

Кардиолог Джек Вульфсон в видео в TikTok утверждал, что не стоит волноваться о холестерине, который есть в яйцах. Врач подчеркнул, что этот продукт феноменально полезен для здоровья. Эксперт назвал яйца поливитаминным средством.

По словам диетолога Британского кардиологического фонда Виктории Тейлор, ранее считалось, что люди должны ограничить потребление яиц, - не есть в неделю более трех-четырех штук, поскольку именно в желтках есть холестерин. Эксперт добавила, что были сделаны ложные выводы из ранних исследований о том, что холестерин, поступивший с пищей, способствует повышению уровня холестерина в крови. Тейлор подчеркнула, что в яйцах мало насыщенных жиров.

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"Недавние исследования также показали, что умеренное потребление яиц - до одного в день - не увеличивает риск сердечных заболеваний у здоровых людей и может быть частью здоровой диеты... примерно с 2000 года основные мировые и британские организации здравоохранения... изменили свои рекомендации насчет яиц, и теперь не существует рекомендуемой нормы потребления яиц, если вы придерживаетесь разнообразной диеты", - отметила она.

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Ранее диетологи говорили, сколько яиц можно есть в день разным людям. По словам экспертов, спортсмены за сутки могут включить в свой рацион 5-6 штук, но больше есть не стоит, поскольку общее самочувствие может ухудшиться.

Если же человек не является сторонником физических нагрузок, и у него повышенный уровень холестерина в крови, тогда не стоит есть более трех яиц в день.

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