В желтке есть вещество, которое играет важную роль, в частности, в регуляции настроения, отметила эксперт.

Журналисты выяснили, как правильно выбирать яйца, а теперь еще и "всплыли" их необычные полезные свойства.

В яйцах особенно ценным питательным веществом является холин, который содержится именно в желтке, рассказала эксперт по питанию - врач Келлиэнн Петруччи изданию Delish. "Холин помогает строить прочные, упругие клеточные мембраны, а также играет важную роль в метилировании - процессе включения и выключения генов", - отметила эксперт.

Собеседница добавила, что это вещество - один из "строительных блоков нейромедиатора ацетилхолина", и играет важную роль в функции памяти и регуляции настроения. "Высокий уровень потребления холина может помочь предотвратить депрессию, потерю памяти и беспокойство", - поделилась медик.

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Петруччи также сказала, что употребление яиц существенно не влияет на уровень холестерина в крови. "А если яйца и меняют уровень холестерина, то, как показывают исследования, в хорошую сторону", - отметила врач.

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Ранее УНИАН писал, сколько яиц можно есть в день.

По сведениям диетологов, спортсмены за день могут съедать 5-6 яиц. Обычным людям советуют есть два яйца, лучше всего - на завтрак. Эксперты отмечают, что в неделю подросткам и взрослым людям не стоит есть более 30 штук.

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