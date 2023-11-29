Норма яиц в день может разниться в зависимости от состояния здоровья, образа жизни и возраста.

Яйца - универсальный продукт, который является и важным дополнением во многих рецептах, и зачастую не требует многочисленных ингредиентов для приготовления полноценного завтрака или обеда.

УНИАН узнал рекомендации диетологов, сколько яиц можно есть в день, чтобы ваш рацион был как можно более полезным.

Сколько можно съедать яиц в день - что важно знать

По словам специалистов, норма яиц в день может разниться в зависимости от того, занимаетесь ли вы спортом, а также от общего состояния вашего здоровья и возраста.

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К примеру, если вы не сторонник физических нагрузок, и у вас не повышен холестерин в крови, ваша дневная норма - от двух до трех яиц. Столько же яиц советуют употреблять и подростку. А вот людям с повышенным уровнем холестерина рекомендуют съедать не больше одного яйца.

Говоря же о том, сколько яиц можно есть в день спортсмену, диетологи отмечают, что вполне достаточным будет 5-6 штук. Большее количество может негативно сказаться на общем самочувствии. Так что, лучше не перебарщивать, как бы сильно вы не любили яйца.

Сколько жареных и вареных яиц можно есть в день - ответ диетологов

Давая советы о том, сколько вареных яиц можно есть в день взрослому человеку или подростку, специалисты указывают, что это количество не должно превышать 20-30 штук в неделю. Нормой считается съедать два вареных яйца, особенно на завтрак.

Что же касается жареных яиц, то их советуют употреблять не больше шести в неделю, при этом за сутки можно съесть сразу 2-3 штуки.

Что ж, так мы с вами и определили, можно ли есть 6 яиц в день. Можно, но только в том случае, если вы регулярно занимаетесь спортом.

Помните: для того, чтобы правильно определить, сколько можно есть яиц в день, обязательно учитывайте свое самочувствие и образ жизни.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал об уникальном способе, как пожарить яйца без масла и сковороды за 1,5 минуты.

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