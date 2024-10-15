Этой порции хватит, что принять дома большое количество гостей.

В холодное время года идеальное время, чтобы остаться дома и приготовить что-то вкусное. Если привычные десерты надоели, то можно выбрать рецепт шоколадного торта от Джейми Оливера.

От обычного лакомства его отличает насыщенный и яркий вкус мандаринов, который прекрасно дополняет густой аромат шоколада. Чтобы приготовить этот рецепт, нужны такие ингредиенты:

сливочное масло - 450 г;

сахарная пудра - 650 г;

мука - 250 г;

какао-порошок - 75 г;

разрыхлитель - 2 ч.л.;

сливочный сыр - 150 г;

мандарины в собственном соку - 1 банка на 300 г.

Для начала разогрейте духовку до 180С. Противень смажьте маслом и застелите пергаментом.

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Взбейте по 250 г масла и пудры до однородности. Добавьте яйца, муку, разрыхлитель, 50 г какао и немного сока из банки мандаринов. Взбейте все, пока не получится однородное тесто для пирога.

Используйте лопатку, чтобы аккуратно выложить тесто на противень, а затем распределить все равномерным слоем. Выпекайте 20 минут. После этого достаньте из духовки и дайте коржу остыть.

Теперь переходим к крему. Поместите 200 г сливочного масла и 400 г сахарной пудры и взбивайте, пока не получите бледно-желтую рыхлую смесь. Добавьте сливочный сыр, еще немного мандаринового сока и снова перемешайте.

Разрежьте корж так, чтобы получилось два больших прямоугольника. Затем нанесите треть масляного крема на один из прямоугольников и положите ломтики мандарина. Сверху накройте вторым коржом и смажьте оставшимся масляным кремом. Для декора используйте оставшееся какао.

Какие еще десерты можно приготовить

Рецепты шоколадного пирога не обязательно должны быть длинными, сложными или даже требовать использования духовки. Автор блога My Fussy Eater и кулинарной книги Клэр, поделилась рецептом "самого вкусного и простого" шоколадного торта, который можно приготовить в аэрофритюрнице.

Шоколадный торт от Мерри Берри можно приготовить дома всего из шести ингредиентов.

Сеть покорил рецепт брауни от BBC Good Food - он получил тысячи пятизвездочных оценок и многие утверждают, что это "лучший".

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