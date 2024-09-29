Он получается очень ароматным и насыщенным.

Самые простые десерты часто выпекаются в виде продолговатого кекса. Его потом удобно нарезать на кусочки и подавать к столу.

Ехргеѕѕ поделился рецептом шоколадного десерта от Мэри Берри, который не требует значительных сил или нервов. Для его приготовления нужно взять такие ингредиенты:

молотый миндаль - 55 г;

масло или маргарин - 225 г;

мука - 175 г;

сахар - 225 г;

какао-порошок - 55 г;

яйца большого размера - 5 шт;

разрыхлитель 1,5 ч.л.;

белая шоколадная стружка - 150 г.

Для глазури дополнительно понадобится 175 г темного шоколада и 50 г сливочного масла.

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Разогрейте духовку до 180C/вентилятор 160C/газ 4, затем смажьте маслом и выстелите две формы для хлеба на 450 г пергаментом. Добавьте все ингредиенты, кроме стружки, в большую миску. Взбейте их до легкой и пышной массы.

Добавьте 125 г шоколадной стружки, затем распределите полученную смесь между формами. Выровняйте поверхность перед выпеканием и готовьте около часа. Выпечка должна хорошо подняться и быть упругой на ощупь.

Для глазури растопите темный шоколад и сливочное масло в жаростойкой миске на водяной бане. Оставьте немного остыть, а затем добавьте оставшуюся белую шоколадную стружку. Смажьте верхушки кексов.

По желанию можно дополнительно украсить выпечку ягодами, фруктами или какой-то сладкой посыпкой.

Что еще простого приготовить

Приготовление пищи для семьи может быть тяжелой работой и занимать много времени. Поэтому очень важно иметь в своем арсенале быстрые и питательные блюда. Шеф-повар Джейми Оливер создал рецепт простой пасты с сосисками.

Картофель с курицей - это очень простое и сытное блюдо, которое легко приготовить и накормить всю семью. Его можно сделать в одной кастрюле.

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