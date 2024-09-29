Самые простые десерты часто выпекаются в виде продолговатого кекса. Его потом удобно нарезать на кусочки и подавать к столу.
Ехргеѕѕ поделился рецептом шоколадного десерта от Мэри Берри, который не требует значительных сил или нервов. Для его приготовления нужно взять такие ингредиенты:
- молотый миндаль - 55 г;
- масло или маргарин - 225 г;
- мука - 175 г;
- сахар - 225 г;
- какао-порошок - 55 г;
- яйца большого размера - 5 шт;
- разрыхлитель 1,5 ч.л.;
- белая шоколадная стружка - 150 г.
Для глазури дополнительно понадобится 175 г темного шоколада и 50 г сливочного масла.
Разогрейте духовку до 180C/вентилятор 160C/газ 4, затем смажьте маслом и выстелите две формы для хлеба на 450 г пергаментом. Добавьте все ингредиенты, кроме стружки, в большую миску. Взбейте их до легкой и пышной массы.
Добавьте 125 г шоколадной стружки, затем распределите полученную смесь между формами. Выровняйте поверхность перед выпеканием и готовьте около часа. Выпечка должна хорошо подняться и быть упругой на ощупь.
Для глазури растопите темный шоколад и сливочное масло в жаростойкой миске на водяной бане. Оставьте немного остыть, а затем добавьте оставшуюся белую шоколадную стружку. Смажьте верхушки кексов.
По желанию можно дополнительно украсить выпечку ягодами, фруктами или какой-то сладкой посыпкой.
Что еще простого приготовить
Приготовление пищи для семьи может быть тяжелой работой и занимать много времени. Поэтому очень важно иметь в своем арсенале быстрые и питательные блюда. Шеф-повар Джейми Оливер создал рецепт простой пасты с сосисками.
Картофель с курицей - это очень простое и сытное блюдо, которое легко приготовить и накормить всю семью. Его можно сделать в одной кастрюле.