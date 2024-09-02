По ее словам, это насыщенный торт с очень плотной текстурой.

Шоколадный торт - это замечательный десерт, который невероятно легко приготовить самостоятельно дома. Мэри Берри поделилась, рецептом, для которого нужны всего шесть ингредиентов.

Как пишет Ехргеѕѕ, для него даже не требуется мука - вместо этого используется молотый миндаль. Это делает коржи более влажными, маслянистыми и насыщенными, с ярким ореховым вкусом.

"Замечательный насыщенный торт с очень плотной текстурой, названный в честь отеля Sacher в Вене. Молотый миндаль заменяет муку, поэтому этот шоколадный пирог хорошо хранится", - отмечает Мэри Берри.

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Как известно, этот десерт - фирменное австрийское блюдо, созданное еще в 1830-х годах. Секретным ингредиентом при приготовлении шоколадного торта Sachertorte является абрикосовый джем. Он делает десерт намного вкуснее, поскольку добавляет фруктовый вкус, который контрастирует с шоколадом.

Чтобы приготовить этот шоколадный торт понадобятся:

шоколад - 265 г;

сахарная пудра - 215 г;

молотый миндаль - 150 г;

яйца - 6 шт.

Для того, чтобы приготовить глазурь, надо взять:

абрикосовое варенье - 4 ст.л;

шоколад - 150 - г;

жирные сливки - 150 мл.

Для начала слегка смажьте форму для выпечки сливочным маслом и застелите основу пекарской бумагой. Духовку надо разогреть до 180 градусов (4 для газовой духовки).

Разломайте шоколад на кусочки, добавьте в жаропрочную миску и поставьте на водяную баню. Когда шоколад растает, отложите его немного остыть. В это время надо отделить яичные белки от желтков. Белки надо взбить до устойчивых пиков.

Желтки надо смешать с сахаром до побеления. Сюда же добавить миндаль, растопленный шоколад и одну столовую ложку белков. Перемешайте до однородности и постепенно вмешайте остальную рыхлую массу.

Вылейте тесто в подготовленную форму для выпечки. Выпекайте от 40 до 45 минут, пока сверху не образуется корочка.

Когда бисквит будет готов, выньте его из духовки и дайте остыть в форме для выпечки в течение 10 минут. Абрикосовый джем нужно нагреть в сковороде и смазать верх и бока торта.

Шоколад разломайте на кусочки и растопите вместе со сливками на водяной бане. Когда глазурь остынет, осторожно вылейте ее на торт и разровняйте по поверхности и бокам.

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