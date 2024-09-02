Шоколадный торт - это замечательный десерт, который невероятно легко приготовить самостоятельно дома. Мэри Берри поделилась, рецептом, для которого нужны всего шесть ингредиентов.
Как пишет Ехргеѕѕ, для него даже не требуется мука - вместо этого используется молотый миндаль. Это делает коржи более влажными, маслянистыми и насыщенными, с ярким ореховым вкусом.
"Замечательный насыщенный торт с очень плотной текстурой, названный в честь отеля Sacher в Вене. Молотый миндаль заменяет муку, поэтому этот шоколадный пирог хорошо хранится", - отмечает Мэри Берри.
Как известно, этот десерт - фирменное австрийское блюдо, созданное еще в 1830-х годах. Секретным ингредиентом при приготовлении шоколадного торта Sachertorte является абрикосовый джем. Он делает десерт намного вкуснее, поскольку добавляет фруктовый вкус, который контрастирует с шоколадом.
Чтобы приготовить этот шоколадный торт понадобятся:
- шоколад - 265 г;
- сахарная пудра - 215 г;
- молотый миндаль - 150 г;
- яйца - 6 шт.
Для того, чтобы приготовить глазурь, надо взять:
- абрикосовое варенье - 4 ст.л;
- шоколад - 150 - г;
- жирные сливки - 150 мл.
Для начала слегка смажьте форму для выпечки сливочным маслом и застелите основу пекарской бумагой. Духовку надо разогреть до 180 градусов (4 для газовой духовки).
Разломайте шоколад на кусочки, добавьте в жаропрочную миску и поставьте на водяную баню. Когда шоколад растает, отложите его немного остыть. В это время надо отделить яичные белки от желтков. Белки надо взбить до устойчивых пиков.
Желтки надо смешать с сахаром до побеления. Сюда же добавить миндаль, растопленный шоколад и одну столовую ложку белков. Перемешайте до однородности и постепенно вмешайте остальную рыхлую массу.
Вылейте тесто в подготовленную форму для выпечки. Выпекайте от 40 до 45 минут, пока сверху не образуется корочка.
Когда бисквит будет готов, выньте его из духовки и дайте остыть в форме для выпечки в течение 10 минут. Абрикосовый джем нужно нагреть в сковороде и смазать верх и бока торта.
Шоколад разломайте на кусочки и растопите вместе со сливками на водяной бане. Когда глазурь остынет, осторожно вылейте ее на торт и разровняйте по поверхности и бокам.
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