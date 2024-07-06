В списке есть гранаты и лосось.

Определенные продукты могут быть полезны для повышения уровня энергии по мере старения, пишет huffpost.com.

Как объяснила диетолог Кимберли Гомер, также питание играет ключевую роль в профилактике заболеваний с возрастом.

"Основной фактор всех болезней, будь то болезни сердца, рак, диабет, ожирение или деменция, может иметь корни в воспалении, что усугубляется с возрастом. Соблюдение противовоспалительной диеты является ключом к поддержанию прекрасного физического и психического здоровья с возрастом", - отметила она. Видео дня

Продукт №1, который нужно есть больше с возрастом

Если вы ищете какой-то конкретный продукт, который может повлиять на здоровье, эксперты предложили сделать выбор в пользу высококачественного жирного белка, а именно лосося.

"Пожилым людям следует включать лосось в свой рацион как минимум два раза в неделю, чтобы увеличить потребление омега-3, которые поддерживают здоровье мозга и уменьшают воспаление", - посоветовал доктор Кевин Кук.

Диетолог Эдвина Кларк добавила, что если лосось вам не по душе, другие высококачественные источники белка могут включать в себя птицу без кожи, яйца и тофу. Это особенно важно для людей старше 65 лет.

"Исследования показывают, что оптимальное потребление белка для пожилых людей составляет 1–1,2 грамма [на килограмм массы тела], что превышает общую рекомендацию для взрослых в 0,8 грамма в день", - сказала она.

Другие продукты, которые полезны пожилым людям

Хотя увеличение количества белка и полезных жиров является абсолютно хорошей идеей с возрастом, Кук отметил, что листовая зелень, такая как капуста или шпинат, также является разумным дополнением, особенно если вы сейчас не едите ее в большом количестве.

А доктор Кларк рекомендовала гранаты, как богатый источник антиоксидантов для борьбы с окислительным повреждением. Кроме того, они содержат группу соединений, называемых эллаготаннинами.

"Эллагитаннины преобразуются кишечными бактериями у некоторых людей в нечто, называемое уролитин А, и было показано, что уролитин А компенсирует некоторые последствия старения, включая потерю мышечной массы. Гранаты также являются богатым источником клетчатки… они помогают регулировать уровень сахара в крови, способствуют насыщению и защищают от рака толстой кишки".

Напомним, ранее УНИАН писал, как убрать живот после 50 лет.

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