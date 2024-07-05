Крошка прогнозирует, что когда придет время сохранять продукцию или перерабатывать сырье в продукты, мы будем наблюдать еще больший рост цен.

В Украине ожидается больший рост цен на продукты. Об этом сказал глава Украинской ассоциации аграрного экспорта Дмитрий Крошка в эфире национального телемарафона.

По его словам, повышенная цена на украинском рынке именно будет обусловлена повышением себестоимости производства и подорожанием затрат производителей на производство самой продукции.

"И, конечно, это очень сильный фактор, который кладет отпечаток на цену - логистика составляющих и логистика самой продукции для доставки её к потребителю. Поэтому, по моему мнению, что по окончании этого сезонного фактора, когда придет время сохранять эту продукцию или перерабатывать сырье в продукты, мы будем наблюдать еще больший рост цен на продукцию, как минимум, на украинском рынке", - добавил он.

Цены на продукты в Украине

Цены на огурцы в Украине стремительно падают. Резкое снижение стоимости – результат массового поступления овоща из открытого грунта.

Аналитики EastFruit отмечают, что украинские тепличные комбинаты продают огурец по цене 10-22 грн/кг ($0,25-0,54/кг), что в среднем на 58% дешевле, чем в конце прошлой неделе.

Цены снижаются в основном из-за достаточно большого предложения продукции. В продажу поступает как тепличный огурец, так и огурец из открытого грунта, а темпы сбыта довольно невысокие.

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