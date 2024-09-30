У продукта, который эксперт по долголетию считает незаменимым на своей кухне, тонкий вкус.

Соевый сыр тофу, который традиционно изготавливают из бобов сои и жидкости, которая остается после удаления соли из морской воды (нигари) содержит все незаменимые аминокислоты, которые есть в мясе, птице, яйцах, рыбе и молочных продуктах, но без холестерина, поскольку имеет растительную основу.

Этот сыр богат кальцием, железом, витаминами, клетчаткой и изофлавонами - это тип растительного эстрогена, говорится в статье сертифицированного диетолога и эксперта по долголетию из Японии Мичико Томиоки на CNBC.

"В Японии тофу любят люди всех возрастов. Моим родственникам 95 и 88 лет. Они все еще живут в Наре и едят тофу, натто (ферментированные соевые бобы) и суп мисо каждый день. Они приписывают свое долголетие... отчасти этому ежедневному распорядку дня", - поделилась эксперт.

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Диетолог отметила, что тофу является ее самым необходимый продукт на кухне. Томиока соощила, что переехала в США в 1994 году, и тогда тофу было сложно достать:

"Если мне удавалось найти упакованные варианты,… я держала в доме около двух десятков штук в любой момент времени. Даже сегодня в моем холодильнике всегда есть несколько упаковок тофу".

По словам диетолога, исследования показали, что употребление тофу может, в частности, помочь снизить риск сердечных заболеваний и уменьшить угрозу потери костной массы.

Томиоки подчеркнула, что у тофу тонкий вкус, поэтому его можно сочетать практически со всеми продуктами.

Интересные новости - что уже сообщалось о рационе долгожителей

Ранее диетолог Эми Дэвис рассказала, что люди-долгожители, в частности, едят бобовые. Эксперт обратил внимание, что бобы содержат растительный белок, богаты клетчаткой, помогают контролировать уровень холестерина и сахара в крови, а также снижают риск возникновения заболеваний сердца.

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