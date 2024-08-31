Врачи убеждают, что обмен веществ и замедляется с возрастом из-за уменьшения мышечной массы, это не необратимый процесс.

Эксперты по долголетию развенчали миф о здоровье, который людям старше 50 лет необходимо игнорировать, чтобы сохранять хорошее самочувствие. Речь идет о заблуждении, что упражнения становятся более опасными или ненужными с возрастом, пишет журнал Parade.

"Я считаю, что самый большой миф о здоровье - это восприятие того, что потеря мышечной массы и жизненной силы является неизбежным и необратимым следствием старения. На самом деле есть существенные доказательства того, что силовые тренировки в сочетании с правильными упражнениями, здоровой диетой и достаточным сном могут значительно увеличить мышечную массу и поддерживать жизненную силу в последующие годы", - отметил доктор Джордж Никиас.

По его словам, важно понимать: хотя обмен веществ и замедляется с возрастом из-за уменьшения мышечной массы, это не необратимый процесс:

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"Следовательно, способность поддерживать здоровый вес, а также снижать риск травм можно смягчить, регулярно придерживаясь вышеуказанных принципов".

Другой аспект этого мифа об упражнениях для людей 50 лет и старше заключается в том, что им "слишком поздно" начинать тренироваться.

"Убеждение, что начало занятий спортом или изменение образа жизни в пожилом возрасте не принесет никакой пользы - это миф. Многие чувствуют, что время для изменений в здоровье прошло, и кажется, что усилия больше не будут того стоить. Это неправда", - заявила гериатрическая медсестра Кристофер Норман.

Она убеждена, что физические упражнения могут значительно улучшить качество жизни пожилых людей:

"Регулярные физические упражнения и здоровое питание могут замедлить прогрессирование хронических заболеваний, улучшить подвижность, снизить риск падений и улучшить психическое здоровье. Когда пожилые люди считают, что эти преимущества больше не доступны, они могут упустить шанс прожить более здоровую, полноценную жизнь".

Напомним, ранее были названы 4 общие черты людей, которые доживают до 100 лет.

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