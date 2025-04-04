В свое время Рим был самой могущественной державой мира, а потом решил ввести 25-процентную пошлину на импорт. И это запустило цепочку катастрофических проблем.

История знает много случаев введения высоких пошлин на импорт и последствий, к которым это привело. Показателен пример Древнего Рима, который был самым могущественным государством своего времени, как сегодня США. Но пошлины подорвали его могущество. Об этом в авторской статье для The Сопѵегѕатіоп пишет доцент кафедры древней истории в Университете Маккуори (Австралия) Питер Эдвелл.

Историк отмечает, что по мере расширения и усиления Римской империи ее состоятельные граждане стремились иметь все больше предметов роскоши, особенно импортных - из Аравии, Индии и из того же Китая, с которым сегодня экономически воюет Трамп. В частности Римская империя начала импортировать огромные объемы шелка, жемчуга, перца и ладана.

Учитывая значительные объемы внешней торговли, римское правительство начало взимать пошлину в 25% (так называемый тетарт) на импортные товары. Целью была не защита "внутреннего производителя" (ведь большинство импортных товаров просто не могли быть произведены в самой империи), а банальное желание увеличить доходы бюджета, чтобы тратить больше на армию.

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Сегодня эксперты-экономисты предупреждают, что новые тарифы на импорт, введенные Трампом, могут ускорить инфляцию в США и в целом нанести значительный ущерб американской экономике. Именно это в свое время и произошло в Риме.

Древнеримский писатель Плиний, живший как раз в те времена, жаловался, что импортные пошлины привели к существенному росту розничных цен на ладан и перец. Историкам известно, что римские императоры тоже воспринимали инфляцию, как серьезную проблему, ведь она "съедала" зарплату солдат.

Кроме того, со временем торговцы научились избегать уплаты пошлин, завозя товары в империю нелегально в обход портов и сухопутных таможенных постов. В те времена это было относительно просто, учитывая весьма ограниченный контроль государства над границами.

Расцвет нелегальной торговли и черного рынка стал вторым ударом по древнеримской экономике. В конце концов это стало одной из причин кризиса римского государства в третьем веке нашей эры.

Хотя историки спорят о том, могли ли высокие пошлины на импорт быть прямой причиной упадка империи, в одном сомнений нет: высокая инфляция, охватившая Рим в третьем веке, значительно ослабила его.

"Так же, как это было с Римом, черные рынки также предстают потенциальным вызовом для администрации Трампа, учитывая длину границ и большой объем импорта", - пишет историк.

Новые американские пошлины: как реагируют рынки

Как писал УНИАН, после объявления Трампом о введении высоких пошлин на весь импорт американские фондовые рынки продемонстрировали наибольшее падение с начала ковидной пандемии. В частности ключевые индексы S&P 500, Nasdaq и Dow Jones продемонстрировали падение на уровне 4-6% за один день.

Зато резко начало дорожать золото. Инвесторы выводят деньги с фондового рынка, потому что боятся дальнейшей просадки цен на акции, и вместо этого вкладываются в актив, который будет нужен всегда - в золото.

Экономисты уже предсказывают экономике США значительную рецессию в ближайшее время.

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