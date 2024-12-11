Работодатели стали чаще обращать внимание на кандидатов на работу без высшего образования. Более того, на некоторых позициях такие люди зарабатывают даже больше коллег, которые закончили универсистет или колледж.
В Forbes назвали вакансии, в которых люди без высшего образования могут зарабатывать больше дипломированных сотрудников.
Отмечается, что в США почти каждый пятый сотрудник без высшего образования зарабатывает больше, чем выпускник колледжа, который получает 70 000 долларов в год. В недавнем исследовании Американской студенческой помощи (ASA) и Института Burning Glass сказано, что более 2 миллионов работников, которые на заканчивали обучение в колледже, зарабатывают шестизначные суммы.
Эксперты из ASA и Burning Glass выделили несколько сфер деятельности, в которых преуспевают сотрудники без высшего образования. Среди них монтажники лифтов и эскалаторов, техники по ветряным турбинам, а также операторы электростанций.
По словам исследователей, эти должности часто предусматривают прохождение специализированных курсов и получение сертификации, что экономически эффективнее традиционных программ колледжей. Эксперты подчеркнули, что монтажники лифтов в среднем получают в США около 102 420 долларов в год.
Кроме того, в сфере IT-поддержки кандидатам предлагается доступ к должностям с конкурентоспособной зарплатой и возможностями карьерного роста даже без высшего образования. В ASA и Burning Glass отметили, что люди стали чаще проходить обучение в учебных лагерях, которые позволяют быстро выйти на рынок труда.
В издании добавили, что работникам без высшего образования также платят высокую зарплату в опасных отраслях. Например, в штате Вашингтон коммерческие водолазы в среднем зарабатывают 132 тысячи долларов в год.
Также высокую зарплату получают работники нефтяных месторождений и специалисты по ремонту ветряных турбин, поделились журналисты. Для этих должностей не требуется высшее образование, но физическая выносливость и технические навыки обязательны.
В отчете фонда ECMS говорится о том, что в наше время все больше крупных компаний не требуют наличия высшего образования у кандидатов. Среди них Google, Tesla, Bank of America и Accenture.
В Indeed выделили 9 вакансий, в которых сотрудники без высшего образования могут получать более 100 000 долларов в год. Среди них менеджер по продукту, старший менеджер по привлечению клиентов и старший менеджер по недвижимости. Эксперты считают, что навыки межличностного общения гораздо важнее для работодателей, чем наличие диплома у кандидата.
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