Некоторые работодатели уверены, что личные качества кандидата важнее его образования.

Работодатели стали чаще обращать внимание на кандидатов на работу без высшего образования. Более того, на некоторых позициях такие люди зарабатывают даже больше коллег, которые закончили универсистет или колледж.

В Forbes назвали вакансии, в которых люди без высшего образования могут зарабатывать больше дипломированных сотрудников.

Отмечается, что в США почти каждый пятый сотрудник без высшего образования зарабатывает больше, чем выпускник колледжа, который получает 70 000 долларов в год. В недавнем исследовании Американской студенческой помощи (ASA) и Института Burning Glass сказано, что более 2 миллионов работников, которые на заканчивали обучение в колледже, зарабатывают шестизначные суммы.

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Эксперты из ASA и Burning Glass выделили несколько сфер деятельности, в которых преуспевают сотрудники без высшего образования. Среди них монтажники лифтов и эскалаторов, техники по ветряным турбинам, а также операторы электростанций.

По словам исследователей, эти должности часто предусматривают прохождение специализированных курсов и получение сертификации, что экономически эффективнее традиционных программ колледжей. Эксперты подчеркнули, что монтажники лифтов в среднем получают в США около 102 420 долларов в год.

Кроме того, в сфере IT-поддержки кандидатам предлагается доступ к должностям с конкурентоспособной зарплатой и возможностями карьерного роста даже без высшего образования. В ASA и Burning Glass отметили, что люди стали чаще проходить обучение в учебных лагерях, которые позволяют быстро выйти на рынок труда.

В издании добавили, что работникам без высшего образования также платят высокую зарплату в опасных отраслях. Например, в штате Вашингтон коммерческие водолазы в среднем зарабатывают 132 тысячи долларов в год.

Также высокую зарплату получают работники нефтяных месторождений и специалисты по ремонту ветряных турбин, поделились журналисты. Для этих должностей не требуется высшее образование, но физическая выносливость и технические навыки обязательны.

В отчете фонда ECMS говорится о том, что в наше время все больше крупных компаний не требуют наличия высшего образования у кандидатов. Среди них Google, Tesla, Bank of America и Accenture.

В Indeed выделили 9 вакансий, в которых сотрудники без высшего образования могут получать более 100 000 долларов в год. Среди них менеджер по продукту, старший менеджер по привлечению клиентов и старший менеджер по недвижимости. Эксперты считают, что навыки межличностного общения гораздо важнее для работодателей, чем наличие диплома у кандидата.

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