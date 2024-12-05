То, что вы говорите на работе, может подтолкнуть вашу карьеру вперед - или наоборот.

Осознанный выбор слов может повысить вашу профессиональную репутацию и авторитет, укрепить ваши отношения и задать темп для продвижения на работе. Плохая коммуникация и негатив могут иметь противоположное влияние, затрудняя людям связь с вами и ставя под сомнение вашу надежность, пишет Make it.

По мнению экспертов по лидерству, успешные люди понимают важность выбора слов на работе и регулярно употребляют несколько ключевых фраз, чтобы развиваться профессионально.

"Мне нужна помощь"

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Это, пожалуй, самая сложная фраза для людей, чтобы включить ее в свою жизнь, поскольку необходимость просить помощи может заставить вас чувствовать себя уязвимыми, глупыми или будто вы не контролируете ситуацию. Но, по словам автора бестселлеров и эксперта по лидерству Саймона Синека, это может улучшить ваши отношения на работе.

"Это такое распространённое заблуждение, что просьба о помощи заставляет вас казаться слабым - люди на самом деле больше склонны доверять вам, когда вы просите их о помощи, чем наоборот", - говорит эксперт.

"Я слышу, что ты говоришь"

Значительная часть обучения, налаживания связей и роста на работе - это слушание. Если вы хотите, чтобы люди были внимательны к вашим идеям и точкам зрения, вы должны сделать то же самое для других.

Эксперт по коммуникациям Джессика Чен советует вместо того, чтобы прерывать кого-то или резко вступать в разговор, слушать внимательно и ждать, пока собеседник закончит свои мысли:

"Эта фраза покажет человеку, что вы уважаете его и его мысли, даже если у вас противоположная точка зрения".

"Я не знаю, но я узнаю и вернусь к вам"

Иногда даже неправильный ответ может показаться лучше, чем сказать "я не знаю" на работе. Но признание того, что у вас нет ответа, демонстрирует интеллект и готовность быть прозрачными. Рупал Патель, исполнительный советник и бывший агент ЦРУ рекомендует показывать, что вы готовы найти решение.

"Слишком много людей чувствуют давление и заполняют молчание вымышленными, случайными ответами. Это может нарушить доверие. Это высший признак смирения и вдумчивости, когда ты можешь уверенно сказать то, чего не знаешь", - говорит эксперт.

Другие советы по работе

Как сообщал УНИАН, названы 10 вещей, которые успешные люди никогда не делают в конце дня. То, что вы решите сделать, или, что еще важнее, не сделать, в конце дня, может сформировать вашу историю успеха.

Также мы писали, что японская IT-компания взяла на работу 10 котов. По рангу уважения главной в комании является 20-летняя кошка Футаба, а директор компании - на втором месте.

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