Эффективный метод собеседования: как отвечать на вопросы, чтобы получить работу мечты

Этот метод позволяет увеличить шансы получить желанную должность.

Поиск работы сопряжен с рисками и трудностями, с которыми приходится справляться кандидатам. Тем не менее существует уникальный подход к собеседованиям, который позволяет увеличить шансы получить желанную должность, пишет Forbes.

Метод STAR широко используется работодателями, но его могут применять и кандидаты на работу. Он довольно простой, но может оказать большое влияние на шансы получить должность.

Из чего состоит метод STAR:

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S - ситуация, с которой вы столкнулись;

T - задача, которую вы выполнили или которую вас попросили выполнить;

A - действие, которое вы предприняли, или ваш ответ;

R - результаты, которых вы достигли.

В издании отметили, что по методу STAR чаще всего кандидату будут задавать общие вопросы. От соискателя ожидают развернутого ответа с описанием ситуации, задачи и действий.

Например, на собеседовании могут попросить рассказать об определенной ситуации, а кандидату нужно будет рассказать все с подробностями. Вопросы могут касаться достижений или опыта потенциального сотрудника.

У кандидата также могут спросить:

Не могли бы вы подробнее рассказать о ситуации, с которой вы столкнулись?

Какие проблемы привели к такой ситуации?

Какие условия привели к возникновению проблемы?

Можете ли вы подробнее рассказать о том, какие действия вас попросили предпринять?

Не могли бы вы подробнее рассказать о своих обязанностях в команде?

Какова была ваша роль в разрешении этой ситуации?

Какие конкретные действия вы предприняли?

Какова была ваша реакция на ситуацию?

И что вы с этим сделали?

Каких результатов вы добились?

Какой эффект имели ваши действия?

Эксперты дали несколько рекомендаций о том, как нужно отвечать на такие вопросы. Они выделили три простых правила.

Кандидату нужно быть кратким и не рассказывать работодателю лишние подробности. Важно продемонстрировать свои сильные коммуникативные навыки.

Помимо этого стоит придерживаться конкретики. Рекомендуется во время ответов на вопросы приводить реальные примеры ситуаций.

Также перед собеседованием стоит тщательно подготовить свою речь и выделить то, чем вы захотите поделиться с работодателем. Лучше всего рассказывать о ситуациях, которые демонстрируют ваши лучшие качества, советуют эксперты.

Другие советы для успешного собеседования

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал, как нужно отвечать на вопрос о желаемой зарплате на собеседовании. Он отметил, что работодателям важно, чтобы потенциальный сотрудник искренне верил в компанию.

Кроме того, мужчина рассказал о странной тактике на собеседовании, которой придерживается его босс, когда опрашивает людей. По его словам, так можно проверить, знает ли человек свои границы.

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