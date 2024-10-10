Миллиардер назвал 3 главные черты для кандидатов на должности 'самого высокого уровня'

Иногда бизнесмен дает задание кандидатам и интересуется их неудачным опытом в сфере.

66-летний миллиардер, основатель пяти компаний Джей Чаудри руководит компанией с 7000 сотрудников. Рыночная стоимость Zscaler, одной из компаний бизнесмена, по состоянию на сейчас составляет 25,4 миллиарда долларов. Когда Чаудри принимает решение о найме работника, он руководствуется тремя ключевыми принципами, пишет CNBC.

Вот на что он обращает внимание.

Страсть

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На первом месте - страсть. "Люди, которые горят своей работой, обычно более энергичны и настойчивы", - говорит Чаудри. Они мотивированы решать сложные задачи, и работа для них становится источником удовольствия. Это, по его мнению, приводит к лучшим результатам.

Он определяет это качество, обращая внимание на заинтересованность кандидата, его подготовку к интервью и качество вопросов, которые тот задает. Увлеченные люди всегда хорошо подготовлены и стремятся найти свое место в компании.

Жажда обучения

Вторая ключевая черта - это любознательность и желание учиться.

"Мир постоянно меняется", - отмечает Чаудри. Люди, которые обладают природной любознательностью, способны быстро адаптироваться к новым условиям и внедрять новые технологии, помогая компании развиваться.

Чтобы проверить это, Чаудри иногда дает кандидатам задание: провести исследование, а затем представить свои выводы. Таким образом, он видит, как быстро они усваивают новую информацию.

Адаптивность

Третий фактор, который он ценит, - это способность адаптироваться.

"Когда люди приходят из других компаний, я всегда говорю им: то, что работало у вас раньше, может не сработать здесь. Это другая среда", - говорит Чаудри. Поэтому он ищет гибких сотрудников, способных быстро осваивать новые процессы и инструменты.

Чтобы оценить адаптивность, Чаудри спрашивает об опыте, когда у кандидата что-то не получилось. Он интересуется, как тот принимал решение, что что-то нужно изменить, и как вносил коррективы, чтобы добиться успеха.

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