Этот пирог не нужно выпекать.

Знаменитый пекарь Мэри Берри поделилась своим рецептом бархатного шоколадного пирога, который идеально подходит для выходных.

Как пишет Express, для приготовления этой выпечки нужно всего пять ингредиентов, а приготовление занимает менее 30 минут. Этот пирог не надо выпекать, а лишь заморозить в течение четырех часов.

Его должно хватить на 10 человек. Для приготовления понадобятся:

Видео дня

шоколад - 200 г;

сахарная пудра - 100 г;

яичные желтки - 4 шт;

бренди - 2 ст.л;

жирные сливки - 570 мл.

Выстелите 20-сантиметровую разъемную форму пищевой пленкой и смажьте ее. Разломайте шоколад на кусочки и перебейте его блендером в порошок или натрите на мелкой терке.

В небольшой кастрюле соедините пудру и 90 мл воды. Осторожно нагревайте на медленном огне, время от времени помешивая, пока сахар не растворится.

Увеличьте огонь и кипятите в течение трех-четырех минут или жидкость не станет сиропом. Его надо влить в шоколад и перемешивать, пока тот не станет жидким.

"Добавьте еще немного кипятка, если останется нерастопленный шоколад", - советует Мэри Берри.

Далее добавьте яичные желтки и перемешивайте смесь несколько секунд, прежде чем добавить бренди. В отдельной миске взбейте сливки до мягкой однородной консистенции, затем добавьте к шоколаду.

Выкладываем в подготовленную форму, разровняв верх обратной стороной ложки. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в морозилку минимум на четыре часа для застывания.

Для подачи достаньте из морозилки, освободите от формы и переложите на тарелку. Дайте немного размягчиться и подавайте примерно через 20 минут. Можно подавать, украсив взбитыми сливками.

Вкусные рецепты десертов

Шеф-повар Нигелла Лоусон поделилась своим рецептом шоколадно-мятного печенья.

Сеть покорил рецепт брауни от BBC Good Food. На приготовление этого десерта уйдет всего 30 минут, а кусочки пирога можно хранить свежими до двух недель в герметичном контейнере.

Вас также могут заинтересовать новости: