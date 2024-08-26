Знаменитый пекарь Мэри Берри поделилась своим рецептом бархатного шоколадного пирога, который идеально подходит для выходных.
Как пишет Express, для приготовления этой выпечки нужно всего пять ингредиентов, а приготовление занимает менее 30 минут. Этот пирог не надо выпекать, а лишь заморозить в течение четырех часов.
Его должно хватить на 10 человек. Для приготовления понадобятся:
- шоколад - 200 г;
- сахарная пудра - 100 г;
- яичные желтки - 4 шт;
- бренди - 2 ст.л;
- жирные сливки - 570 мл.
Выстелите 20-сантиметровую разъемную форму пищевой пленкой и смажьте ее. Разломайте шоколад на кусочки и перебейте его блендером в порошок или натрите на мелкой терке.
В небольшой кастрюле соедините пудру и 90 мл воды. Осторожно нагревайте на медленном огне, время от времени помешивая, пока сахар не растворится.
Увеличьте огонь и кипятите в течение трех-четырех минут или жидкость не станет сиропом. Его надо влить в шоколад и перемешивать, пока тот не станет жидким.
"Добавьте еще немного кипятка, если останется нерастопленный шоколад", - советует Мэри Берри.
Далее добавьте яичные желтки и перемешивайте смесь несколько секунд, прежде чем добавить бренди. В отдельной миске взбейте сливки до мягкой однородной консистенции, затем добавьте к шоколаду.
Выкладываем в подготовленную форму, разровняв верх обратной стороной ложки. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в морозилку минимум на четыре часа для застывания.
Для подачи достаньте из морозилки, освободите от формы и переложите на тарелку. Дайте немного размягчиться и подавайте примерно через 20 минут. Можно подавать, украсив взбитыми сливками.
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