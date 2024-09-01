Его готовят с соусом бешамель и копченой семгой.

Омлеты любят за их универсальность. Они идеально подходят как на завтрак, так и на легкий белковый ужин. Омлеты можно готовить с разной начинкой каждый раз, выбирая курицу, рыбу или любые овощи.

Шеф-повар Джеймс Мартин поделился рецептом, который он узнал от судьи Masterchef Моники Галлетти. Для его приготовления понадобятся:

яйца - 6 шт;

несоленое сливочное масло - 60 г;

семга горячего копчения - 4 ломтика;

чеддер - 100 г;

поджаренный хлеб для подачи.

Кроме того, надо будет приготовить быстрый соус бешамель. Для него нужно взять:

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молоко - 450 мл;

несоленое сливочное масло - 50 г;

муку - 50 г;

дижонскую горчицу - 1 ст. л.

Начните с бешамеля, нагрев молоко в кастрюле на медленном огне. В это же время во второй кастрюле растопите масло и всыпьте муку, перемешайте до однородной структуры. Перелейте горячее молоко в мучную смесь и продолжайте перемешивать, пока соус не закипит, а затем нагревайте еще две минуты. Снимите кастрюлю с огня, добавьте горчицу и осторожно перемешайте.

Далее переходим к омлету. Разбейте яйца в миску и осторожно взбейте их вилкой. Разогрейте большую сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. Добавьте сливочное масло и яйца, осторожно обжарьте их на сковороде, стягивая бока к середине с помощью лопатки.

Когда омлет еще немного жидкий, добавьте лосося и полейте сливочным бешамелем. Сверху посыпьте натертым чеддером и готовьте до золотистого цвета. Подавайте с поджаренным хлебом.

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Шеф-повар, автор кулинарного справочника "Что я ел на завтрак" Эмили Скотт соединила традиционную индийскую закуску самоса и классный английский завтрак, чем покорила сеть.

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