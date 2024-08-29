Для его приготовления не понадобится много сложных ингредиентов.

Томатный соус можно легко приобрести в супермаркете, но он будет намного вкуснее, если приготовить его с нуля из отобранных собственноручно продуктов. Джулия Ардиццоне раскрыла, как именно готовят соус "итальянские бабушки".

"Вот как моя сицилийская бабушка научила меня готовить томатный соус - без техники и в кратчайшие сроки. Ничто не сравнится со вкусом домашнего томатного соуса, особенно когда им полита щедрая порция пасты или намазана на пиццу", - отмечает она.

Для его приготовления понадобятся:

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помидоры - 1 кг;

оливковое масло - 2 ст.л;

лук - 1 шт;

соль - 1 ч.л.;

базилик - по вкусу.

Для начала замочите помидоры в миске с кипятком примерно на пять минут. Затем слейте воду, очистите томаты от кожуры и нарежьте кусочками.

В сковороде разогрейте оливковое масло на среднем огне и обжарьте лук, пока он не станет мягким и прозрачным, обычно это занимает около пяти минут. Добавьте нарезанные помидоры в сковороду с луком, перемешайте и приправьте щепоткой соли.

Оставьте смесь кипеть на среднем огне в течение 15-20 минут, периодически помешивая, пока помидоры не распадутся и соус не загустеет. По желанию может использовать погружной блендер, чтобы достичь максимально гладкой текстуры.

После этого шага добавьте измельченный базилик. Затем соус можно подавать немедленно или хранить для дальнейшего использования.

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