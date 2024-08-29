Для приготовления понадобятся простые ингредиенты.

Паста - это идеальная еда, чтобы использовать любые остатки, которые могут остаться в вашем холодильнике. Кроме того, это отличный вариант быстро приготовить обед или ужин.

BBC Good Food поделилось рецептом пасты с ветчиной и грибами. Вегетарианцы могут приготовить альтернативную версию со шпинатом и голубым сыром.

Для этой пасты понадобятся:

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паста "фарфале" (бантики) - 500 г;

сливочное масло - 50 г;

грибы - 200 г;

репчатый лук - 1 шт;

мука - 50 г;

молоко - 500 мл;

ветчина - 140 г;

чеддер - 140 г.

Отварите макароны в соответствии с инструкциями на упаковке, затем слейте воду. Разогрейте духовку до 200C (180C вентилятор/газ шесть), затем растопите немного сливочного масла в большой кастрюле.

Обжарьте грибы пару минут, затем выньте и отставьте. Растопите оставшееся масло на сковороде, добавьте большую часть лука и готовьте в течение одной минуты.

Всыпьте муку и готовьте еще минуту, затем постепенно добавляйте молоко и помешивайте, пока не получите соус без комков.

Увеличьте огонь и кипятите его, помешивая, несколько минут. Соус должен стать более густым. Выключите огонь, добавьте порезанную ветчину и большую часть сыра, приправьте солью и черным перцем.

Выложите макароны и грибы в большую форму для запекания, залейте соусом и хорошо перемешайте.

Посыпьте оставшимся сыром и репчатым луком. Запекайте 10 минут до золотистого цвета.

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