Короткое выступление южнокорейского лидера а капелла вызвало бурный восторг гостей государственного ужина.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поразил Белый дом своим неожиданным исполнением песни "Американский пирог" Дона Маклина в среду вечером.

После серии музыкальных выступлений на роскошном государственном обеде Юн взял микрофон, пишет Politico.

"Давным-давно", - спел он, немедленно вызвав крики и аплодисменты президента Джо Байдена. Несмотря на то, что за несколько минут до этого он попросил Юна исполнить эту песню, Байден с явным недоверием оглядел комнату и с одобрением указал на южнокорейского лидера.

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"Я и понятия не имел, что ты умеешь петь", - сказал впоследствии Байден.

После выступления Юн получил аплодисменты из зала, в котором участвовали такие гости, как госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и министр торговли Джина Раймондо, а также многочисленные губернаторы и члены Конгресса.

Байден также преподнес ему достойный подарок по этому случаю: гитару с автографом Маклина.

Сотрудничество США и Южной Кореи

Соединенные Штаты впервые предоставят Южной Корее центральную роль в стратегическом планировании использования ядерного оружия в любом конфликте с Северной Кореей в обмен на соглашение о том, что Сеул не будет стремиться к созданию собственного арсенала ядерного оружия.

Власти Южной Кореи объявили о масштабном расширении списка продукции, запрещенной к экспорту в Россию и Беларусь. Это связано с опасениями Республики Корея по поводу использования экспортной продукции странами-импортерами для производства оружия и в военных целях.