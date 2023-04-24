Список продукции расширили с 57 до 798 позиций.

Власти Южной Кореи объявили о масштабном расширении списка продукции, запрещенной к экспорту в Россию и Беларусь. Это связано с опасениями Республики Корея по поводу использования экспортной продукции странами-импортерами для производства оружия и в военных целях.

Как сообщает DW со ссылкой на южнокорейское информагентство, список продукции расширили с 57 до 798 позиций.

В обновленный список вошли полупроводники, химикаты, сталь, автомобили, технологическое оборудование и квантовые компьютеры. При этом не уточняется, будут ли ограничения распространяться на детали для автомобилей, оборудования и компьютеров. Отмечается, что новые экспортные запреты вступят в силу 28 апреля.

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Южная Корея ввела санкции в отношении РФ после начала ее полномасштабного вторжения в Украину. Санкции распространяются на банковский сектор и экспорт некоторых категорий продукции, в частности, микропроцессоров, оборудования для производства, испытания и проверки полупроводников, а также программного обеспечения, необходимого для производства транзисторов и электронного оборудования.

Война в Украине: помощь Южной Кореи

Несколько дней назад президент Южной Кореи Юн Сок Йоль впервые с начала войны РФ в Украине допустил возможность предоставления нашей стране вооружения. Он отметил, что в случае, если украинское гражданское население подвергнется полномасштабной атаке, Южная Корея не сможет ограничиваться только гуманитарной и экономической помощью.

Раньше Южная Корея согласилась "одолжить" США 500 тысяч снарядов. Речь идет о 155-мм боеприпасах корейского производства.

В июне 2022 года стало известно, что Южная Корея выделит 1,2 миллиона долларов для поддержания безопасной эксплуатации украинских атомных электростанций.

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