Соглашение станет центральной частью государственного визита президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, который встретится с президентом США Джо Байденом в Белом доме в эту среду.

Соединенные Штаты впервые предоставят Южной Корее центральную роль в стратегическом планировании использования ядерного оружия в любом конфликте с Северной Кореей в обмен на соглашение о том, что Сеул не будет стремиться к созданию собственного арсенала ядерного оружия.

По словам американских чиновников, соглашение, которое обе стороны называют Вашингтонской декларацией, является центральной частью государственного визита президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в США на этой неделе, пишет The New York Times.

Новое сотрудничество тесно связано с тем, как страны НАТО планируют возможный ядерный конфликт, но американский президент оставит за собой полномочия решать, использовать ли ядерное оружие. Хотя США никогда официально не принимали политику неприменения ядерного оружия первыми, официальные лица заявили, что такое решение почти наверняка будет принято лишь после того, как Северная Корея сама использует ядерное оружие против Южной Кореи.

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"Я бы предостерег любого от мысли, что центральное место снова отведено ядерному оружию. У нас есть договорные обязательства перед Южной Кореей. Мы хотим убедиться, что у нас есть как можно больше вариантов", - заявил в среду утром представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Как отмечает NYT, сделка примечательна по нескольким причинам. Во-первых, она направлена на обеспечение уверенности южнокорейской общественности, где социологи выяснили, что последовательное большинство граждан выступает за создание независимых ядерных сил Южной Кореи. Сам президент страны открыто рассуждал об этом варианте в начале этого года, хотя его правительство быстро отозвало это заявление. Он также поднял вопрос о возможности возвращения американского тактического ядерного оружия в Южную Корею, но в последние недели его правительство больше не рассматривает этот шаг.

Соединенные Штаты вывели свое последнее ядерное оружие из Южной Кореи в 1991 году под руководством администрации Джорджа Буша-старшего.

"Но вторая причина, по которой это важно, заключается в том, о чем администрация Байдена мало говорит: она сводится к отмене обязательств уменьшить роль ядерного оружия в американской стратегии обороны. На протяжении многих лет Соединенные Штаты совершенствовали свои варианты неядерного удара, повышая точность и мощность обычного оружия, которое могло достичь любой цели в мире примерно за час", - пишет NYT.

Но, отмечает издание, Южная Корея хочет большей уверенности в "расширенном сдерживании", концепции, согласно которой Соединенные Штаты будут пытаться сдержать ядерный удар Северной Кореи по Южной посредством ядерного ответа - даже если это грозит ударом КНДР по американскому городу.

Южная Корея подписала договор о нераспространении ядерного оружия, который запрещает ей получать таковое. Поэтому обязательство не создавать собственное оружие не ново. Но страны могут выйти из договора, просто сообщив об этом ООН. Только одно государство сделало это: Северная Корея в начале 1990-х годов. Три страны не подписали договор и создали ядерное оружие: Израиль, Индия и Пакистан.

"Ядерный зонт" США над Южной Кореей

Как сообщал УНИАН, ранее издание Reuters сообщило, что на встрече с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем глава Белого дома Джо Байден пообещает предпринять "существенные шаги", чтобы подчеркнуть приверженность Вашингтона сдерживанию ядерной атаки КНДР на Южную Корею.

Американский чиновник назвал одним из величайших достижений США то, что ряд стран Индо-Тихоокеанского региона, которые могли бы создать ядерное оружие, предпочли не делать этого из-за защиты так называемого ядерного зонта США.

Отмечалось, что встреча лидеров Южной Кореи и США приходится на время, когда все больше южнокорейцев говорят, что их государство должно развивать свой ядерный арсенал, чтобы защититься от потенциального нападения со стороны КНДР.

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