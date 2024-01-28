Наш уровень энергии очень часто связан с нашими повседневными привычками. От еды, которую мы едим, и того, насколько хорошо мы спим, до недостатка солнечного света в течение дня.

Усталость из-за быстрого образа жизни, который мы ведем сегодня, является нормой для всех. Однако, если вы регулярно страдаете от усталости и чрезмерной утомляемости, вам следует спросить себя, почему. Часто причина кроется в наших вредных привычках, и хорошо, что их можно относительно легко исправить.

Портал Hack Spirit рассказал об этих вредных привычках.

1) Вы не просыпаетесь вовремя

Если ваш сон прерывается очень часто или вы ложитесь спать допоздна, просматривая социальные сети, вам следует пересмотреть свои привычки перед сном. Возможно, стоит завести будильник, который не только напомнит вам, когда просыпаться, но и когда ложиться спать. Купите беруши, лучшую подушку и более красивое постельное белье, чтобы улучшить качество сна

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2) У вас плохие привычки в еде

Несбалансированная диета, в которой отсутствует полноценное питание, может привести к усталости. Если вы пропускаете приемы пищи и слишком балуетесь обработанной пищей, неудивительно, что ваш уровень энергии слишком низок.

Недостаток чего-то или избыток чего-то одного в пище вредны для нашего тела, а усталость - это знак, который наше тело посылает нам, когда что-то не так, поэтому стоит прислушаться к нему.

3) Вы чемпион по сидению на диване

Чувство усталости также может быть результатом недостаточной подвижности и отсутствия физических упражнений, а не только неправильного выбора пищи. Если вы человек, приклеенный к дивану с момента пробуждения, и ваши дни и вечера выглядят одинаково, подумайте, что вы можете сделать, чтобы изменить это.

Ходите в магазин пешком вместо того, чтобы ехать на машине. Найдите несколько хороших упражнений йоги в Интернете или просто бегайте по лестнице вверх и вниз, если вы живете в доме.

4) Ваша сексуальная жизнь древняя или отсутствует

Отсутствие сексуальной активности также может привести к ощущению усталости и низкого уровня энергии, и вы попадете в порочный круг, когда будете слишком истощены, чтобы заниматься сексом.

Близость с партнером может помочь вам лучше выспаться и снизить уровень стресса.

5) Вы превратились в клубок стресса

Стресс может быть вызван вашей работой или некоторыми жизненными изменениями и трудностями, с которыми вы можете столкнуться. Это негативно влияет на ваше психическое и физическое здоровье.

Чтобы бороться с этим, можно делать более частые перерывы, даже 5-минутные, во время которых сделать несколько глубоких вдохов и очистить голову. Или, например, заниматься йогой.

6) Вы пьете недостаточно воды

Вода имеет решающее значение для вашего здоровья. Постарайтесь связать потребление воды с тем, что вы делаете регулярно. Например, пейте каждый раз, когда берете трубку. Ваше тело и разум будут благодарны вам за это.

7) Вы пьете слишком много кофе и алкоголя

Кофеин ускоряет мозговую активность, и его эффект может длиться долго. Это означает, что вам следует прекратить пить кофе поздно вечером, так как он мешает вашему сну, что, в свою очередь, приводит к усталости в течение дня.

Алкоголь, с другой стороны, еще хуже влияет на ваш сон. Сначала он заставляет вас спать, но с другой стороны мешает вашему спокойному непрерывному сну.

8) Вы живете в темноте

Недостаток солнечного света действительно может заставить вас чувствовать себя очень уставшим. Естественный свет сигнализирует нашему организму, что пора просыпаться, и благодаря ему мы становимся более энергичными и бодрыми.

Старайтесь больше гулять в течение дня или старайтесь сидеть на балконе около 15 минут каждый день, пока пьете кофе. А если вы работаете в офисе, выходите на улицу во время перерыва. Если естественное освещение ограничено, подумайте об использовании ламп для светотерапии и не забывайте принимать витамин D.

Ранее специалисты по сну рассказали о неочевидных утренних привычках, которые позволят не сбить свой режим сна.

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