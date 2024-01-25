Простые привычки, такие как "микро-медитации" и перерывы на упражнения в течение нескольких минут каждый день, могут улучшить ваше физическое здоровье и способствовать долголетию.

Простые повседневные привычки могут помочь продлить продолжительность жизни, не тратя на это много времени. Пять минут в день - это все, что нужно, чтобы продлить вашу жизнь и улучшить ваше здоровье, сказал доктор Кьен Вуу, врач, специализирующийся на антивозрастной и регенеративной медицине, в интервью Business Insider

Экономьте время и повышайте свои шансы на успех с помощью "накопления" привычек

Вместо того, чтобы начинать новую привычку с нуля, вы объединяете ее с существующей частью своей рутины, чтобы помочь ей закрепиться. Потенциальными триггерами для новой привычки могут быть поднятие телефона, кофе или даже перерыв в туалете. Вы можете связать существующие привычки со здоровыми изменениями, такими как быстрая зарядка, момент глубокого дыхания и т. д.

Сделайте перерыв в плотном графике с помощью "микро-медитаций"

Растет количество доказательств того, что внимательность и медитация связаны со снижением стресса и, со временем, улучшением психического и физического здоровья.

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Вы можете начать практиковать очищение ума и сосредоточение внимания на настоящем моменте менее чем за минуту с помощью "микро-медитации". Одна из техник - это простое упражнение по сосредоточению внимания на дыхании, когда вы вдыхаете на счет "четыре", задерживаете дыхание на счет "семь" и выдыхаете на счет "восемь".

Подготовьтесь к 5-минутной тренировке

Как показывают исследования, регулярные упражнения могут быть одним из лучших антивозрастных инструментов. Недавние исследования показали, что даже короткие всплески физической активности могут окупиться.

Вы можете делать перерывы на упражнения в течение дня, когда захотите очистить голову или взбодриться. Попробуйте такие движения, как приседания, приседания у стены или быстрая ходьба.

Если вам трудно выспаться, сосредоточьтесь на времени, а не на часах, проведенных в постели

Ни для кого не секрет, что сон - это краеугольный камень здоровья. Недавнее исследование показало, что регулярный график сна может быть даже более важным, чем продолжительность сна, когда речь идет об общем состоянии здоровья и долголетии.

"Лучшее, что вы можете сделать для своего графика сна, - это убедиться, что вы засыпаете и просыпаетесь в одно и то же время, даже по выходным", - говорит Вуу.

Вместо того, чтобы скроллить соцсети, обратитесь к двум людям, которые вам небезразличны

Социальное взаимодействие является ключевой частью более долгой и здоровой жизни. Некоторые исследования показали, что одиночество может быть столь же опасным для вашего здоровья, как и курение сигарет.

Чтобы оставаться на связи в плотном графике, Вуу рекомендует заменить сеанс скроллинга на телефоне отправкой быстрого сообщения двум людям, которые имеют значение в вашей жизни, поблагодарить их за что-то или дать им понять, как много они для вас значат.

Начните простую практику благодарности при чистке зубов

Еще один простой способ уменьшить стресс и улучшить психическое здоровье - начать практику благодарности. Начните с перечисления трех вещей, за которые вы благодарны - они могут быть такими же простыми, как запах утреннего кофе, или такими важными, как здоровье вашей семьи, говорит Вуу.

Исследования показывают, что благодарность не только улучшает психическое здоровье, но и может защитить ваше физическое здоровье из-за таких факторов, как снижение кровяного давления.

Найдите минутку, чтобы вспомнить, что имеет значение в вашей жизни

Данные свидетельствуют о том, что смысл жизни является ключом к более долгой жизни, и Вуу говорит, что вы можете начать с того, что будете тратить немного времени каждый день на размышления о том, чем вы увлечены.

"То, что вы делаете в своей жизни, что заставляет вас чувствовать себя наиболее живым, вызывает биохимические изменения, которые продлевают вашу жизнь", - говорит он. - "Это может быть действительно мощной основой для того, чтобы не только добавить больше лет к вашей жизни, но и больше жизни к вашим годам".

Ранее эксперты по старению назвали 5 основных привычек, которые улучшат ваше долголетие. В частности они советуют регулярно двигаться, заниматься общественной деятельностью и уменьшить контролируемый стресс.

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