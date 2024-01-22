Они поделились маленькими советами.

Врачи-сомнологи рассказали о неочевидных утренних привычках, которые позволят не сбить свой режим сна. Их советы публикует издание HuffPost.

Доктор Честер Ву отмечает, что соблюдение здоровых привычек укрепляет циркадный ритм, способствуя бодрости днем и сонливости ночью. А вот нерегулярный режим сна, чрезмерное вечернее освещение и сидячий образ жизни могут привести к проблемам. Итак, от каких привычек отказываются сомнологи?

1. Никогда не ложатся спать после срабатывания будильника

Речь идет о лежании в постели и просмотре новостей и соцсетей. "Я стараюсь не задерживаться в постели, потому что определенно чувствую, что это заставляет меня чувствовать себя более ленивым или сонным", - говорит Ву.

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Нейробиолог и эксперт по сну Челси Роршайб отмечает, что никогда не занимается в постели деятельностью, не связанной со сном и близостью. "Когда я просыпаюсь, я сразу же встаю с постели и иду в другую комнату в своем доме. Это помогает поддерживать связь с тем фактом, что спальня - это просто место отдыха, способствующее качественному сну", - объясняет она.

Невролог и эксперт по здоровью сна Крис Винтер добавляет, что после пробуждения он обычно не остается в темной спальне. "Очень важно попадать на свет. Свет эффективно отключает выработку мелатонина в вашем мозгу и позволяет вашему телу знать, что день начался", - отмечает врач.

2. Стараются не "досыпать"

Специалист по сну и доцент Университета Буффало Карлеара Вайс отмечает, что регулярное время пробуждения помогает биологическим часам регулировать не только сон, но и физиологические функции.

"Отсыпание на выходных приводит к социальному джетлагу и вызывает трудности с концентрацией внимания, усталость, раздражительность и головные боли", - говорит она.

Сертифицированный в области внутренней медицины, пульмонологии, интенсивной терапии и медицины сна доктор Радж Дасгупта придерживается схожего мнения.

"Хотя время от времени досыпание вряд ли окажет долгосрочное влияние на общее качество вашего сна, оно может повлиять на вашу способность засыпать позже вечером. Соблюдение последовательного графика сна, когда вы просыпаетесь и ложитесь спать в одно и то же время каждый день, действительно важно для того, чтобы обеспечить себе полноценную ночь качественного сна", - пояснил он.

Что врачи-сомнологи делают утром?

Роршайб говорит, что в течение 30 минут после пробуждения пытается попасть на солнечный свет - на улице или у окна. По его словам, это очень важно для поддержания циркадного ритма в норме.

"Солнечные лучи, которые вы получаете утром, когда просыпаетесь, повышают бодрость и энергию в течение дня, что приводит к улучшению сна ночью", - объясняет Дасгупта.

Винтер говорит, что утром идет на прогулку с собаками или выбирает добраться до работы пешком. "Быстрая активность - это фантастический способ дать мозгу сигнал о том, что день начался", - добавляет он.

Кроме того, эксперт всегда заправляет постель по утрам. "Это не только символично, но и отлично сдерживает людей, которые могут захотеть вернуться в постель днем и почувствовать, что сон может негативно повлиять на их сон на следующую ночь", - отмечает Винтер.

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