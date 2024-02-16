Этим котикам не нужны прогулки на свежем воздухе: достаточно посидеть на подоконнике.

Коты - самые популярные животные-компаньоны, конкуренцию которым могут составить только собаки. И на самом деле составляют. Но для содержания в квартире большинство людей выбирают именно кота, а не собаку.

Но и здесь стоит знать, какие кошачьи породы больше подходят для проживания в ограниченном пространстве, а какие – меньше. Издание Studyfinds собрало мнения экспертов и составило список из 5 кошачьих пород, которые лучше всего чувствуют себя в квартире:

Персидская кошка . Имеет несколько отличительных черт, которые делают ее идеальной для квартирной жизни. Эти спокойные кошки совершенно счастливы, отдыхая со своей семьей. Персам не нужны интенсивные упражнения, они мягкие по своей природе, обычно они тихие и в целом хорошо себя чувствуют в небольших помещениях. Рэгдолл . Эта порода известна своей мягкой шерстью и пушистой гривой — это означает, что вам придется регулярно расчесывать их, чтобы их мех был чистым и чистым. Но эти котики обладают тихим нравом, они нежные, послушные и очень ласковые.. Они любят играть с кошачьими игрушками и не имеют ничего против, когда их берут на руки и крепко обнимают. Единственное, чего они не любят – оставаться в одиночестве. Британская короткошерстная кошка . Это спокойные и любящие семейные кошки, которые всегда жаждут близости с людьми. Эти очаровательные маленькие друзья отлично подходят для семей, но их пугают незнакомцы. Они довольно ленивы, что делает их подходящими для небольших помещений. Американская короткошерстная кошка - еще одна любимая порода обитателей квартир. Эти коты очень легко адаптируются к любой среде, поэтому им бей "окей" даже в совсем небольшой квартире. Эти очаровательные кошки известны своим милым характером и большой любовью ко сну. Но они также хорошо развлекаются игрушками и смотрят в окно. Бирманская кошка . Эту пушистую породу легко удовлетворить угощениями, играми и любовью. Хотя это длинношерстная порода, она не требует особого ухода.

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Как писал УНИАН, каждая кошка имеет собственный характер и индивидуальность. Однако есть кошачьи породы, представители которых наиболее дружелюбны и нежны по отношению к своим хозяевам. Вот топ-10 таких котов.

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Также мы рассказывали о топ-10 пород собак, которые трудно поддаются дрессировке. Эти собачки будут упорно игнорировать все ваши команды, даже если понимают, чего от них хотят.

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