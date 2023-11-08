Груши являются отличным источником витаминов и минералов. Они помогут в борьбе с диабетом и могут даже предотвратить некоторые сердечные заболевания.

Независимо от формы, сорта и цвета все груши богаты питательными веществами. Они помогают бороться с болезнями и насыщают наш организм полезными веществами, пишет Сleveland Сlinic.

"Груши очень полезны для здоровья, и большинство людей их очень хорошо переносят. Они потрясающе улучшают пищеварение и имеют другие впечатляющие преимущества для здоровья. Это идеальная закуска, если вам хочется чего-нибудь сладкого", - говорит дипломированный диетолог и доктор медицинских наук Бет Червони.

Груши относятся к семейству розоцветных, наряду с яблоками, абрикосами, вишней, персиками и некоторыми другими фруктами и ягодами. Груши могут различаться по текстуре, цвету, хрусткости, сочности и сладости. Несмотря на это, все груши абсолютно полезны для нас.

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Груши - отличный источник антиоксидантов, клетчатки, калия и витамина С. Но они не только богаты питательными веществами - они также могут снизить риск некоторых заболеваний. Вот пять "плюсов", которые вы получите от употребления груш.

Питательный источник витаминов и минералов

Как и большинство фруктов, груши являются источником полноценного питания. В одной средней груше содержится примерно:

102 калории;

27 г углеводов;

0,2 г жира;

6 г клетчатки;

0,6 г белка;

1 мг натрия;

17 г сахара.

Средняя груша также дает вам: 9% дневной нормы витамина С, 7% дневной нормы витамина К, 5% - витамина В6 и 4% дневной нормы калия.

Помогает контролировать уровень сахара в крови

Груши могут помочь стабилизировать уровень сахара в крови и даже снизить риск развития диабета 2 типа. Средняя груша содержит почти четверть клетчатки, необходимой вам в день. Клетчатка помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, замедляя усвоение сахара организмом.

Исследователи обнаружили, что на каждую порцию груш, съеденную в неделю, риск развития диабета 2 типа снижается на 3%.

Кроме того, груши являются продуктом с низким гликемическим индексом, а это означает, что они не повышают уровень сахара в крови, как сладкие продукты, а некоторые фрукты могут.

Снимает запоры и улучшает пищеварение

Клетчатка увеличивает объем и смягчает стул, что помогает ему двигаться в кишечнике. Многие продукты содержат клетчатку, но груши являются особенно отличным ее источником.

Одна груша содержит 6 граммов клетчатки (более 20% суточной потребности взрослого человека). Чтобы увеличить пользу от груш, не очищайте ее от кожицы.

Уменьшает воспаление

Антиоксиданты - это вещества, которые могут предотвратить повреждения клеток и воспалениям в организме. Груши богаты мощными антиоксидантами, называемыми флавоноидами.

Исследования показывают, что флавоноиды могут уменьшить воспаление и снизить риск рака, сердечных заболеваний, бактериальных, грибковых и вирусных инфекций, болезни Альцгеймера, деменции и болезни Паркинсона.

Способствует здоровью сердца

Груши - отличная часть диеты, полезной для сердца. В них содержатся антоцианы - антиоксиданты и пигменты, придающие некоторым грушам красный цвет. Согласно многим исследованиям, антоцианы могут защитить от ишемической болезни сердца.

А калий в грушах, как известно, помогает снизить высокое кровяное давление - еще один фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, исследование, изучающее влияние потребления фруктов и овощей, показывает, что употребление груш снижает риск инсульта.

Ранее УНИАН рассказывал о других полезных свойствах груши. Например, этот фрукт хорошо сказывается на состоянии кожи и волос, положительно влияет на женское здоровье и улучшает работу сердца и сосудов.

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