Независимо от формы, сорта и цвета все груши богаты питательными веществами. Они помогают бороться с болезнями и насыщают наш организм полезными веществами, пишет Сleveland Сlinic.
"Груши очень полезны для здоровья, и большинство людей их очень хорошо переносят. Они потрясающе улучшают пищеварение и имеют другие впечатляющие преимущества для здоровья. Это идеальная закуска, если вам хочется чего-нибудь сладкого", - говорит дипломированный диетолог и доктор медицинских наук Бет Червони.
Груши относятся к семейству розоцветных, наряду с яблоками, абрикосами, вишней, персиками и некоторыми другими фруктами и ягодами. Груши могут различаться по текстуре, цвету, хрусткости, сочности и сладости. Несмотря на это, все груши абсолютно полезны для нас.
Груши - отличный источник антиоксидантов, клетчатки, калия и витамина С. Но они не только богаты питательными веществами - они также могут снизить риск некоторых заболеваний. Вот пять "плюсов", которые вы получите от употребления груш.
Питательный источник витаминов и минералов
Как и большинство фруктов, груши являются источником полноценного питания. В одной средней груше содержится примерно:
- 102 калории;
- 27 г углеводов;
- 0,2 г жира;
- 6 г клетчатки;
- 0,6 г белка;
- 1 мг натрия;
- 17 г сахара.
Средняя груша также дает вам: 9% дневной нормы витамина С, 7% дневной нормы витамина К, 5% - витамина В6 и 4% дневной нормы калия.
Помогает контролировать уровень сахара в крови
Груши могут помочь стабилизировать уровень сахара в крови и даже снизить риск развития диабета 2 типа. Средняя груша содержит почти четверть клетчатки, необходимой вам в день. Клетчатка помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, замедляя усвоение сахара организмом.
Исследователи обнаружили, что на каждую порцию груш, съеденную в неделю, риск развития диабета 2 типа снижается на 3%.
Кроме того, груши являются продуктом с низким гликемическим индексом, а это означает, что они не повышают уровень сахара в крови, как сладкие продукты, а некоторые фрукты могут.
Снимает запоры и улучшает пищеварение
Клетчатка увеличивает объем и смягчает стул, что помогает ему двигаться в кишечнике. Многие продукты содержат клетчатку, но груши являются особенно отличным ее источником.
Одна груша содержит 6 граммов клетчатки (более 20% суточной потребности взрослого человека). Чтобы увеличить пользу от груш, не очищайте ее от кожицы.
Уменьшает воспаление
Антиоксиданты - это вещества, которые могут предотвратить повреждения клеток и воспалениям в организме. Груши богаты мощными антиоксидантами, называемыми флавоноидами.
Исследования показывают, что флавоноиды могут уменьшить воспаление и снизить риск рака, сердечных заболеваний, бактериальных, грибковых и вирусных инфекций, болезни Альцгеймера, деменции и болезни Паркинсона.
Способствует здоровью сердца
Груши - отличная часть диеты, полезной для сердца. В них содержатся антоцианы - антиоксиданты и пигменты, придающие некоторым грушам красный цвет. Согласно многим исследованиям, антоцианы могут защитить от ишемической болезни сердца.
А калий в грушах, как известно, помогает снизить высокое кровяное давление - еще один фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме того, исследование, изучающее влияние потребления фруктов и овощей, показывает, что употребление груш снижает риск инсульта.
5 полезных свойств груши
Ранее УНИАН рассказывал о других полезных свойствах груши. Например, этот фрукт хорошо сказывается на состоянии кожи и волос, положительно влияет на женское здоровье и улучшает работу сердца и сосудов.