Каждый раз правоохранители думали, что арестовывают виновного, а когда понимали свою ошибку, настоящий подозреваемый уже скрывался.

В Индии полиция годами пыталась поймать мошенника, но все время задерживала его брата-близнеца.

Как сообщает News18, мужчина по имени Рам Сингх Порте вместе с сообщниками торговал ненастоящими лекарственными средствами. В частности, он продал одной женщине какие-то травы, утверждая, что те избавят ее от болезней и "паранормальных явлений".

Чуда, естественно, не произошло, и тогда женщина попыталась связаться со "знахарем", однако тот на контакт больше не выходил. Пострадавшая обратилась в полицию. Сообщников в итоге задержали, но самого Рама Сингха Порте поймать не удавалось.

Нарушитель закона избегал ареста в общей сложности 9 лет. Все потому, что у него есть близнец по имени Лаксман, который и попадался полиции.

Читайте такжеВ Израиле впервые разделили головы сиамских близнецов (фото, видео)Удивительно то, что полицейские были близки к успеху, однако, приезжая к мужчине домой, принимали его брата-близнеца за разыскиваемого, а самого виновника не трогали. Пока правоохранители осознавали, что ошиблись, настоящий подозреваемый уже скрывался.

Теперь, спустя годы полицейским после очередного задержания и жесткого допроса Лаксмана удалось узнать, где находится его брат. Полиция нашла и арестовала настоящего обвиняемого.

Ранее в Нидерландах 54-летнего болельщика Формулы-1 перепутали с сицилийским боссом мафии и арестовали по запросу итальянских правоохранителей. По словам адвоката, задержание напоминало "плохой фильм, кошмар", в котором вдруг оказался его клиент.

А в Бельгии близнецы избежали наказания за драку, потому что их не смогли различить

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Автор: Катерина Комолова