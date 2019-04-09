В Бельгии близнецы избежали наказания за драку, потому что их не смогли различить

Полиция и свидетели не смогли понять, который из братьев виноват.

В бельгийском городе Левен два братья-близнецы принимали участие в уличной драке, но из-за их сходства в суде не смогли доказать вину ни одного из них.

Об этом сообщает ТСН.иа со ссылкой на BBC.

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28-летних Ибрагима и Мурата в октябре 2015 года обвинили в причинение вреда человеку. Братья вступили в драку из-за того, что когда один из них упал с велосипеда, прохожие засмеялись. Один из братьев сердито отреагировал и ударил прохожего мужчину, а второй попытался удержать своего близнеца, схватив его за спину.

Хотя обоих братьев вызывали на допрос, только один пришел и утверждал, что он сначала пытался остановить брата, который напал на мужчину, но затем сам нанес удар.

Однако его показания не были подтверждены записями камер, правоохранители не смогли различить братьев на видео, и, наконец, кадры решили не использовать в суде. Свидетели предоставляли доказательства по делу, но тоже не смогли различить братьев на видео.

Суд решил, что нет достаточных доказательств для осуждения обоих близнецов.

"Очевидно, что один из них активно пытался удержать второго за спину. Поэтому его нельзя судить ни как преступника, ни как соучастника", - заявил судья.

Отмечается, что оба мужчины ранее судимы. В 2011 году один из них получил условный срок лишения свободы за кражу с насилием, а его брата оправдали из-за противоречивых доказательств.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бразилии братья-близнецы отказались признаться, кто отец ребенка. Суд решил, что алименты будут платить оба.