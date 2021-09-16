59-летнего мафиози Денаро объявили в розыск еще в 1993 году.

В Нидерландах 54-летнего болельщика Формулы-1, британца Марка Л. перепутали с сицилийским боссом мафии Матео Мессиной Денаро и задержали по запросу итальянских правоохранителей.

Об этом пишет BBC.

Жесткое задержание мужчины произошло в одном из ресторанов Гааги, когда тот обедал со своим сыном. По словам адвоката Марка, задержание напоминало "плохой фильм, кошмар", в котором вдруг оказался его клиент.

"Представьте, что в один момент вы едите, а уже в другой – сидите в нидерландской тюрьме строгого режима", – пояснил защитник потерпевшего. Он добавил, что Марк одновременно был разъярен и не мог сдержать смеха.

Читайте такжеВ метро пассажир прямо в вагоне жарил сосиску (видео)"Для итальянца было бы странным иметь такой сильный ливерпульский акцент", – поддернул адвокат полицию.

В прокуратуре Нидерландов подтвердили, что задержали иностранца по ошибке. Когда убедились, что перед ними не мафиози, немедленно отпустили.

59-летнего мафиози Денаро объявили в розыск еще в 1993 году за организацию взрывов, в результате которых погибли 10 человек и еще 93 были ранены.

В общем, правоохранителям известно по меньшей мере о 50 убийствах, совершенных Денаро. Когда-то бандит хвастался, что может "заполнить кладбище" своими жертвами.

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Автор: Виолетта Орлова