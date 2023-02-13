Теперь ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Пограничники Черновицкого отряда задержали на окраине Сокирян Днестровского района россиянина, который ранее пытался прорваться в Украину на матрасе.

В ГПСУ сообщается, что задержанный 28-летний житель Хабаровского края РФ имел вид на жительство на Украине, однако его срок действия истек в марте 2022 года.

Упрямый россиянин после первой неудачи еще раз попытался незаконно попасть в Украину, но на этот раз с территории Молдовы. Задержанный доставлен в пограничное подразделение.

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"Решается вопрос о начале уголовного производства по ст. 332-2 УК "Незаконное пересечение государственной границы Украины". Санкция статьи за пересечение границы Украины лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет", - говорится в сообщении.

Путешествие через границу на матрасе

Как сообщал УНИАН 17 января, впервые россиянина задержали пограничники возле украинско-польской границы. Он переплыл на матрасе через Западный Буг.

Тогда его обнаружили пограничники Волынского отряда. Нарушителя привлекли к административной ответственности и в рамках реадмиссии выдворили в Польшу, запретив въезд на территорию нашей страны на 5 лет.

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