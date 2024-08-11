Многие женщины веками жалуются на отсутствие карманов в брюках.

Если вы когда-нибудь сравнивали размер карманов в мужских и женских брюках, то, вероятно, поняли, что у мужчин они почти вдвое больше, чем у женщин. Поэтому вместо того, чтобы хранить телефон, кошелёк и ключи в карманах брюк, большинство женщин вынуждены носить сумку, куда бы они ни пошли. Издание Mirror объяснило, почему женские брюки не имеют таких функциональных карманов.

В How Stuff Works рассказали, что карманы начали пришивать к мужской одежде около 400 лет назад, а в женской одежде эта функция отсутствовала. Отмечается, что это было сделано для того, чтобы сохранить их стройные силуэты, ведь считалось, что ношение предметов в карманах сделает одежду объемной и придаст ей некрасивые формы.

"Некоторые говорят, что это был способ сделать женщин бесправными. Если бы они не имели возможности тайно носить вещи, им было бы труднее путешествовать самостоятельно или вести тайные дела", - отметили в материале, приводя еще одну версию.

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Однако в 1891 году Общество рациональной одежды начало пришивать карманы к тогдашним платьям. Также в 1920-х годах модельер Коко Шанель добавила карманы к пиджакам, проложив путь к их появлению в джинсах в 1970-х годах.

"Много женской одежды все еще преимущественно без карманов, или с крошечными кармашками, которые не могут вместить больше ключей. Некоторые эксперты говорят, что это связано с мужским доминированием в индустрии моды, что само по себе является загадочным, а также с дизайнерами, которые считают моду важнее функции. (Кристиан Диор, как утверждают, сказал: "Мужчины имеют карманы, чтобы держать в них вещи, а женщины - чтобы украшать"), - добавили в заявлении общества.

Уже в 2014 году сайт Mashable опросил пять модных брендов о размере их карманов, чтобы выяснить, достаточного ли они размера, чтобы вместить iPhone 6 - самая большая модель iPhone в то время. В исследовании говорится, что "руководители заявили, что рассматривают возможность увеличения карманов на своих женских брюках, но не дали никаких обещаний".

Уже десять лет после этого женщины продолжают жаловаться на равенство размеров карманов в мужской и женской одежде. По словам одной пользовательницы Reddit, это связано с профилем фигуры.

"Изгибы песочных часов нарушаются полными карманами. Можно усложнить ситуацию, добавив к ней рекламодателей и дизайнеров, которые испытывают потребность в альтернативном контейнере (контейнерах) для хранения вещей и рассматривают сумочку как дойную корову. Но в этом случае эстетика была на первом месте", - подчеркнула она.

Еще одна пользовательница рассказала о своем знакомстве с дизайнером одежды Zara.

"Вот мой шанс! Около 20 минут я просила ее сделать больше карманов на одежде, пока она терпеливо ждала, когда я закончу, а затем быстро вставила: "Да, я всегда делаю карманы на всех моих моделях, но бухгалтерия отбирает их". Потеря двух карманов на паре брюк может означать 60-80 тысяч долларов дополнительной прибыли по всему миру". Далее она перечисляет все модели, которые они отбраковывают, лишние пуговицы, клеши и принты, пока не становится понятно, что модой действительно управляют бухгалтерии. Если вам нужны карманы, обратитесь к маленькому дизайнеру на рынке", - добавила она.

Модные интересности

Ранее УНИАН рассказал о самой модной обуви следующей осени. Среди них есть ботильоны с квадратным носком, кроссовки на платформе, высокие сапоги-чулки и другая обувь.

Также были названы вещи, которые не стоит носить женщинам после 50 лет. В частности речь идет о босоножках на платформе, цветочном сарафане, чрезмерно большой одежде и других вещах.

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