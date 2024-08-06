Эти вещи нельзя носить женщинам после 50: они вас только старят (фото)

Откажитесь от них немедленно.

Дизайнеры рассказали, какая одежда старит женщину. От этих вещей стоит отказаться, если вы не хотите визуально добавить себе лет 10-15. Будьте внимательны!

Что нельзя носить после 50 - запомните этот список

В этой подборке вы увидите вещи, от которых вам срочно нужно отказаться, чтобы выглядеть молодо и стильно.

Босоножки на платформе

Босоножки на платформе больше подходят молодым девушкам. Если вам больше 50-ти, то лучше остановить свой выбор на кедах или стильных тапках. При этом не забывайте делать педикюр, если выбираете открытую обувь. И, конечно, забудьте о колготках и носках под тапки.

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Цветочный сарафан

Если говорить о том, что старит женщину после 50, то это однозначно цветочный сарафан. Лучше выбирать однотонные модели длины миди. В крайнем случае - полоску, но тогда нужно учитывать и параметры фигуры, чтобы этот принт вас не полнил.

Чрезмерно большая одежда

Чрезмерно большая одежда - то, что нельзя носить женщине после 50, потому что она добавляет объемов и визуально старит. Это тот случай, когда все должно быть в меру.

Глубокое декольте

Каждая женщина, пожалуй, хочет похвастаться своим декольте, однако эта зона, шея и руки в первую очередь выдают возраст женщины. Поэтому, чтобы его скрыть, стоит отказаться от вещей с глубоким декольте.

Одежда кислотных цветов

Если взрослая женщина надевает вещи кислотных цветов, появляется такое чувство, будто она одолжила образ в шкафу дочери. Если вы не хотите выглядеть нелепо, то вам стоит запомнить, какие цвета нельзя носить женщинам за 50.

Теперь вы знаете, что старит женщину больше всего. Прислушиваясь к советам дизайнеров, вы сможете создать классные образы, которые помогут вам чувствовать себя более уверенно.

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