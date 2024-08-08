Названа самая модная обувь этой осени: стиль и роскошь во всем (фото)

Эти варианты точно вам приглянутся.

Пожалуй, каждая девушка продумывает свой образ до мелочей. Обувь - не исключение. Предлагаем вашему внимают пять вариантов осенней обуви, которые помогут вам создать стильный и современный "лук".

Ботильоны с квадратным носком

В этом сезоне ботильоны с квадратным носком стали настоящим хитом. Они добавляют образу современности и элегантности, сочетая в себе комфорт и стиль. Отлично подходят как для офисного дресс-кода, так и для вечерних выходов. Популярны в коже, замше и даже с металлическими деталями, они легко комбинируются с джинсами, юбками и платьями.

Видео дня

Кроссовки на платформе

Кроссовки на платформе продолжают оставаться в тренде и этой осенью. Эти удобные и модные модели идеально подходят для городского стиля. В 2024 году популярны модели с яркими акцентами и необычным дизайном. Они отлично сочетаются с кэжуал-образами, спортивной одеждой и даже с платьями для создания контраста.

Высокие сапоги-чулки

Высокие сапоги-чулки снова на пике моды. Они подчеркивают стройность ног и прекрасно смотрятся как с короткими юбками и платьями, так и с узкими джинсами. Модели из замши, кожи и эко-кожи, а также с различными текстурными элементами станут фаворитами сезона.

Лоферы с массивной подошвой

Лоферы с массивной подошвой возвращаются в моду этой осенью. Они придают образу дерзости и современной элегантности. Такие лоферы можно носить как с деловыми костюмами, так и с кэжуал-образами, добавляя нотку оригинальности в любой лук.

Винтажные ботинки

Вдохновленные стилем прошлых десятилетий, винтажные ботинки снова завоевали сердца модниц. В этом сезоне популярны модели в стиле 70-х и 90-х годов, с акцентом на шнуровку, текстурные материалы и уникальные детали. Они прекрасно сочетаются с пальто, классическими брюками и даже платьями в стиле бохо.

Вас также могут заинтересовать новости: