Также ветеринар рассказала, безопасно ли котам есть жуков.

Несмотря на то, что люди уже давно одомашнили котов, их хищные инстинкты до сих пор присутствуют. Часто такое поведение направляется и на насекомых, которые попадают в ваш дом. Поэтому ветеринарный врач Джейми Лавджой объяснила для издания pet MD, почему коты так любят наблюдать за различными жуками.

По словам специалиста, насекомые не имеют никакой пищевой ценности для кошек, однако у них есть некоторые общие черты с теми видами, на которых коты в основном охотятся.

"Как и мыши и птицы, насекомые маленькие, быстро двигаются и издают высокие звуки. Эти качества активизируют охотничьи инстинкты вашего кота. Известно, что коты охотятся ради развлечения, даже когда они не голодны, поскольку при этом высвобождается дофамин. Этот нейромедиатор отвечает за ощущение счастья и азарта", - объяснила Лавджой.

Видео дня

Почему коты могут издавать странные звуки, когда видят жуков?

Ветеринар отметила, что когда кот видит насекомое, то он часто издает звук, который похож на чириканье. Эксперты предполагают, что этот звук используется для того, чтобы показать свое любопытство.

"Он (звук - УНИАН) также может выражать разочарование от того, что добыча недосягаема, поскольку коты обычно демонстрируют такое поведение, когда наблюдают за птицами за окном. Некоторые предполагают, что высокий тон звука может быть попыткой имитировать и заманивать птиц и мелких грызунов, обычную добычу котов, выйти из укрытия, чтобы их было легче поймать. Эти усилия, скорее всего, будут напрасными для жуков, но это не значит, что ваш котик не попытается", - подчеркнула врач.

Могут ли коты есть жуков?

Известно, что коты являются плотоядными животными, поэтому поедание жуков не приносит им никакой пользы.

В то же время, как утверждает Лавджой, некоторые кошки могут съесть насекомых, если они их поймают.

"Это не повод для беспокойства. Поедание жуков не свидетельствует о пищевом дисбалансе; это просто естественное завершение охотничьего поведения. Многие кошки едят добычу, даже если они не голодны", - добавила эксперт.

Ветеринар подчеркнула, что большинство насекомых не вредно для кошек, однако если вы живете там, где водятся ядовитые пауки или скорпионы, то будьте внимательнее по отношению к своему коту.

"Если вы видите, что ваша кошка охотится на неядовитое насекомое, вы можете либо позволить ей безопасно преследовать добычу, либо отвлечь ее более контролируемой игрой, например, игрушкой с палочкой, мячом или автоматизированной игрушкой, если вы беспокоитесь о ее безопасности (или безопасности насекомого). Важно не кричать и не ругать кота за такое поведение - он просто развлекается!", - предупредила специалист.

Если же вы заметили, что ваш кот съел опасное насекомое, то следует отвести его сразу к ветеринару, советует Лавджой.

Почему коты так хорошо находят насекомых?

По словам ветеринара, коты являются очень эффективными хищниками, которые могут легко услышать тихие звуки и внезапные мелкие движения, которые обычно издают насекомые. Также коты очень ловкие и могут схватить добычу, которая быстро движется и даже летает.

Другие интересные факты о котах

Ранее специалисты объяснили, почему коты приносят домой мертвых птиц или грызунов. По словам экспертов, причина может заключаться в том, что коты могут чувствовать себя в большей безопасности, если приносят добычу домой.

Также ветеринар ответила, могут ли коты узнавать себя в зеркале. Как отметила Дженнифер Коутс, когда кошки смотрят на себя в зеркале, то, вероятно, понимают, что происходит что-то важное.

Вас также могут заинтересовать новости: