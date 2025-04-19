На самом деле сложно понять, что у котов в голове.

Скорее всего, вы замечали, как кот смотрит на свое отражение в зеркале. Поэтому возникает вопрос, могут ли эти животные узнать себя и как они вообще реагируют на свое отражение. На все эти вопросы ответила ветеринарный врач Дженнифер Коутс для издания pet MD.

По словам эксперта, несмотря на то, что коты не участвовали в различных тестах, одно недавнее исследование, которое использовало видео с YouTube показало, что коты не могут узнать себя в зеркале.

Так о чем думают коты, когда видят свое отражение?

Когда вы видите, как кошки смотрят на себя в зеркале, они, скорее всего, понимают, что происходит что-то важное.

Видео дня

В частности во время такого процесса некоторые кошки могут вести себя агрессивно: изогнутая спина, вздернутая шерсть и пухлый хвост, который дергается туда-сюда, это все признаки возбуждения и агрессии у кошек, говорит Коутс.

Однако другие коты наоборот могут иметь не взволнованный, а заинтересованный вид. Таким образом они широко открывают свои глаза и навострили уши.

"Хотя невозможно точно знать, что происходит в голове кота, когда он видит свое отражение в зеркале, его реакция похожа на реакцию котов, которые неожиданно столкнулись с другим котом. Их дополнительную растерянность можно легко объяснить, ведь, хотя они видят другого кота, они не могут почувствовать его запах, услышать или прикоснуться к нему - странная ситуация, если вы не можете понять, что говорит вам зеркало", - отметила ветеринар.

Другие интересные материалы о котах

Ранее ветеринары ответили, умеют ли кошки обижаться. По словам экспертов, у котов нет чувства морали. Это значит, что такие понятия, как правильное и неправильное, не формируют их поведение.

Также эксперты рассказали, есть ли у котов пупки. Отмечается, что у каждого животного версия пупка является уникальной, поэтому наши котики тоже имеют такую особенность.

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