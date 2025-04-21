Коты по природе являются хищниками, поэтому и могут охотиться на добычу.

Если вы выпускаете кота на улицу, то он после прогулки может появиться дома с неприятным сюрпризом, к примеру, мертвой птицей или грызуном в пасти. Поэтому хозяева домашних животных интересуются, для чего коту убивать животных, если он их не ест и зачем они дарят такой "приз" людям. Об этом пишет Live Science.

По словам экспертов, это происходит не из-за того, что вы недостаточно кормите пушистика, ведь причина заключается в эволюции вашего кота.

"Коты - хищники по своей природе", - отметила ветеринар Стефани Лифф.

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По ее словам, несмотря на то, что коты были одомашнены более 10 тысяч лет назад, их потомки сохранили свой инстинкт ловить добычу, ведь они имеют тягу к охоте.

В то же время урбанист-эколог Эммануэль Бодри отметила, что есть несколько предположений, почему кошки приносят добычу домой. Главная гипотеза заключается в том, что такое поведение свидетельствует о материнском инстинкте.

"В дикой природе матери-кошки выходят на охоту, а затем приносят добычу своим котятам. Это не только кормит молодых котят, но и дает им возможность поиграть, попрактиковаться в охоте и распознавании добычи", - объясняют в Live Science.

Поэтому Бодри добавила, что в контексте владельцев домашних животных, наши коты могут воспринимать людей как "не очень эффективных котят".

Однако это не означает, что ваш любимец вас недооценивает.

"Это что-то вроде комплимента. Они чувствуют себя комфортно в своем доме. Они считают вас частью своей семьи", - объяснила Лифф.

В то же время вторая гипотеза заключается в том, что коты могут чувствовать себя в большей безопасности, если приносят добычу домой.

Также Бодри отметила, что есть три ключевых фактора, которые влияют на то, является ли кот частым охотником, а именно:

его личность;

окружающая среда;

то, как хозяева управляют своими котами.

В частности, во время исследования в 2023 году Бодри вместе с коллегами решили выяснить фактор личности кота.

"Их исследование показало, что доминантные, агрессивные и активные коты, как отмечают их хозяева, приносили в дом больше мертвых животных. И наоборот, коты, которые были застенчивыми и дружественными со своими хозяевами, как правило, приносили домой меньше добычи", - подчеркнули в Live Science.

Можно ли отучить котов приносить домой добычу?

По словам Лифф, есть несколько шагов, которые можно сделать, чтобы уменьшить количество таких "подарков" от вашего кота.

"Просто ограничив то, что они могут найти, чтобы убить, можно ограничить их поведение", - отметила эксперт.

Это означает, что вы должны держать кота в помещении или убрать кормушки для птиц возле дома. Также Лифф советует давать котам игрушки, за которыми они могут гоняться и таким образом забавлять себя.

Кроме того, специалисты рекомендуют сделать коту прививку, ведь такая добыча может быть переносчиком паразитов, бешенства или других болезней, таких как птичий грипп.

Другие интересности о домашних животных

Ранее ветеринар рассказал, сколько времени нужно собакам, чтобы выспаться. Как оказалось, этим животным нужно значительно больше часов для сна, чем людям.

Также стало известно, есть ли у котов пупки. По словам экспертов, эти животные, как и все плацентарные млекопитающие, имеют пупки.

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