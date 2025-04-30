По словам эксперта, таким образом животные хотят показать свою любовь к хозяевам.

Некоторые коты думают, что лучше всего смаковать еду, когда их владелец находится рядом с ними или недалеко от них. Ветеринар Катрина Уоррен объяснила, почему коты хотят есть вместе со своими хозяевами, пишет Express.

По ее словам, такая привычка животных называется "еда с любовью".

"Знали ли вы, что есть коты, которые любят, когда их хозяева рядом, когда они едят, и они съедают гораздо больше, когда они уже рядом с ними? У этого есть название, это называется "еда любви", и это может быть вызвано такими вещами, как стресс, например, переезд или появление нового ребенка", - отметила эксперт.

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Ветеринар подчеркнула, что обычно это наблюдается у кошек, которые испытывают тревогу и "любят, чтобы их хозяева всегда были рядом с ними". Как говорит доктор Уоррен, эта привычка также может быть присуща котам, которых очень рано забрали от матери.

"Еда с любовью может быть проблемой, если ваш кот не ест, когда вас нет рядом, а также если он внезапно меняет свое поведение и становится неожиданно цепким. Очень важно обратиться к ветеринару, чтобы исключить любые основные медицинские проблемы, которые могут быть причиной этого", - посоветовала Уоррен.

Если стресс является главной причиной такого поведения вашего питомца, то ветеринар рекомендует:

"Очевидно, постарайтесь уменьшить стресс. Я всегда рекомендую создать для них безопасное место, идеальным вариантом будет красивая, тихая комната с деревом для лазания, когтеточкой и лотком, куда они смогут пойти в любое время суток, чтобы просто отдохнуть и расслабиться".

В то же время в Cats.com также объяснили, почему некоторые коты любят, чтобы их хозяева были с ними рядом, когда они едят.

"Считается, что эта привычка является инстинктом, который остался с тех времен, когда дикие предки наших домашних кошек охотились в одиночку, а затем ели группами, чтобы быть менее уязвимыми для хищников, когда их голова была опущена и они жевали. Это также можно наблюдать у котят, которых люди кормят с рук, и у тревожных котов, которые просто хотят, чтобы их успокоили", - говорится на их сайте.

Эксперты отметили, что вашему коту может понравиться, если вы будете рядом во время приема пищи. Таким образом животные будут уверены, что вы не ушли куда-то, пока они едят.

"Коты часто имеют прочную связь с людьми, которые за ними ухаживают, и любят делиться с ними ключевым опытом, например, во время еды", - добавили в Cats.com.

Другие интересные факты о котах

Ранее эксперты ответили, имеют ли коты крепкую память. По словам специалистов, коты обладают невероятной способностью запоминать конкретные места - это может быть миска с едой, лоток или место, где они любят дремать.

Также стало известно, почему коты приносят домой мертвых птиц или грызунов. Отмечается, что несмотря на то, что коты были одомашнены более 10 тысяч лет назад, их потомки сохранили свой инстинкт ловить добычу, поскольку они имеют тягу к охоте.

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