По словам экспертов, коты не запоминают мелочи, однако главные для себя вещи все же помнят.

Многих людей интересует вопрос, имеют ли коты лучшую память, чем собаки. Чтобы выяснить это, издание Glass Almanac погрузились в науку о кошачьей памяти и ответили, действительно ли эти животные могут запоминать те или иные вещи.

Есть ли у котов эпизодическая память?

В 2017 году японские исследователи решили проверить эпизодическую память котов. Эксперимент был простым: они поставили в комнате несколько мисок разного размера, которые были наполнены едой и позволили котам смотреть в них одну за другой. Сначала коты выбирали случайную миску. Однако после того, как их вывели из комнаты на 15 минут, а затем снова вернули, коты побежали прямо к мискам, которых они еще не касались.

"В следующем тесте они обнаружили, что когда им ставили две миски - одну с едой, а другую с несъедобным предметом - коты сначала шли к миске с едой, а после возвращения - к другой миске с едой, игнорируя несъедобную миску. Эти результаты свидетельствуют о том, что коты хорошо понимают, "с чем" они взаимодействуют и "где" они были, а также о том, что их память является достаточно острой, когда речь идет об этих аспектах", - добавили в материале.

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Чувствуют ли коты время?

Если вы считаете, что ваш кот не пунктуальный, то это не так, ведь он имеет определенное понимание времени. Известно, что коты имеют кратковременную память, которая длится около 16 часов и в основном они используют рутины и знакомое поведение, чтобы оценить, как быстро идет время.

"Например, когда они видят, как вы берете ключи или слышат звук приближающегося автомобиля, они уже ассоциируют эти сигналы с вашим выходом или возвращением домой. Коты также приспособлены к движению солнца по небу, что помогает им ориентироваться в своем распорядке дня. Вот почему они могут заметить, что вас не было несколько дней, поворчать по этому поводу, а затем забыть о вашем отсутствии вскоре после вашего возвращения", - объясняют в Glass Almanac.

Могут ли коты помнить свой дом или хозяина спустя годы?

Историй о котах, которые теряются, а потом спустя годы находят дорогу домой, есть множество. Как оказалось, коты обладают невероятной способностью запоминать конкретные места - это может быть миска с едой, лоток или место, где они любят дремать.

"Эта пространственная память имеет решающее значение для поиска пути домой, даже после длительных периодов разлуки. Но коты также имеют еще один мощный инструмент в своем арсенале памяти: обонятельную память. Кошки в значительной степени полагаются на свое обоняние в воспроизведении воспоминаний, поэтому они могут узнавать своих предыдущих владельцев даже после многих лет разлуки. Их острое обоняние позволяет им запоминать запах человека, места или предмета еще долго после того, как они с ним встречались, создавая незабываемые впечатления, которые не подвластны времени", - добавили в материале.

Могут ли коты забывать о неважных вещах?

По словам некоторых исследователей, долгосрочная память котов может длиться до трех лет, однако они не помнят о каждой мелочи. Однако они запоминают то, что им больше всего нужно, а именно место, где ставят еду или любимые места отдыха.

"Хотя может показаться, что они быстро забывают вещи, на самом деле это признак их эффективной системы памяти. Память котов не загромождена ненужной информацией, и они больше сосредоточены на том, что помогает им хорошо жить", - подчеркнули в издании.

Конечно, коты могут помнить не все моменты своей жизни, но они точно сохраняют эмоциональную связь с людьми и местами, которые имеют для них большое значение.

Другие интересные факты о котах

Ранее ветеринар рассказал, почему коты так любят ловить жуков и играть с ними. По словам специалиста, насекомые не имеют пищевой ценности для котов, но у них есть некоторые общие черты с теми видами, на которых коты в основном охотятся.

Также стало известно, почему коты приносят домой мертвых птиц или грызунов. Эксперты говорят, что это происходит не из-за того, что вы недостаточно кормите домашнее животное, ведь причина заключается в эволюции вашего кота.

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