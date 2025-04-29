Коты, как и собаки, имеют несколько важных потребностей, которые не ограничиваются только едой или водой.

Для котов мяуканье является одним из способов общения с людьми. Рано или поздно у владельцев возникает вопрос, что же пушистик пытается им сказать.

Некоторые породы кошек – прирожденные болтуны, тогда как другие могут быть более сдержанными. Конечно, надо учитывать и характер каждого пушистика. Но в целом есть 10 распространенных причин, почему ваш кот мяукает больше, чем обычно, пишет в материале для Pet Helpful эксперт-дрессировщик Эдриенн Фарричелли.

1. У вашей кошки течка

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Если ваша кошка не стерилизована, она может мяукать больше, потому что у нее течка. В этот период они часто повышают голос, чтобы привлечь самцов. Также во время течки кошки могут ходить за вами из комнаты в комнату, тереться о вас, мурлыкать и кататься по полу.

Однако громко мяукать могут и стерилизованные кошки, хотя это и не очень распространенное явление. Это может происходить, если во время операции по стерилизации у кошки осталась ткань яичника.

2. Поблизости есть кошка с течкой

Если у вас кот, он может мяукать, если поблизости есть самка в течке. В таком случае мяуканье кота довольно характерное. Это "длинный вокал" с переменной высотой, похожий на мяуканье, говорит эксперт.

3. Коту нужно внимание

Коты быстро выясняют, что мяукая, они привлекают наше внимание. Поэтому со временем мяуканье может повторяться именно по этой причине. Если вы уделите ему внимание в этот момент, кот поймет, что настойчивое мяуканье приносит свои плоды.

4. Он голоден или хочет пить

Если кот мяукает и ведет вас к миске, он, видимо, хочет есть или пить.

5. У кота есть неудовлетворенные потребности

Коты, как и собаки, имеют несколько важных потребностей, которые не ограничиваются только едой или водой. Они также нуждаются в умственной стимуляции и общении. Если они остаются в одиночестве слишком долго или им становится скучно, они могут начать часто мяукать.

Исследование 2017 года подтвердило это. Когда котам предлагается выбор между общением с человеком и другими стимулами, включая еду и игрушки, большинство пушистиков предпочитали социальное общение с человеком. И только после этого была еда. Поэтому если кошка долго не видела своего владельца, она может мяукать от разлуки.

6. Грязный лоток

Коты очень требовательны к чистоте. Когда они хотят в туалет, но лоток грязный, они могут мяукать, чтобы владелец убрал.

7. Они просят, чтобы их выпустили (или впустили)

Для кошек, которые постоянно находятся в помещении, но время от времени выходят на улицу, мяуканье может быть сигналом для хозяина, чтобы их выпустили или впустили. Если кот мяукает, глядя на дверь или окно, дело именно в этом.

Поэтому, если вы впускаете кота в определенные комнаты днем, а затем закрываете их на ночь (например, спальню), он может настойчиво мяукать, надеясь, что его впустят внутрь.

8. Коту больно

Если ваш кот мяукает больше, чем обычно, важно также исключить потенциальную проблему со здоровьем. Если есть какие-то признаки, указывающие на медицинские проблемы, стоит обратиться к специалисту.

Например, если кот много мяукает, когда пользуется лотком, это может быть признаком дискомфорта или боли, как это бывает при инфекциях мочевыводящих путей.

9. Кот стареет

Если ваш кот уже старый и начал больше мяукать, важно исключить определенные медицинские состояния и сенсорные дефициты, такие как слепота или глухота. Как правило, глухие кошки мяукают чаще и громче, чтобы компенсировать проблемы со слухом.

По словам эксперта, усиление вокализации может быть и признаком когнитивной дисфункции у питомца. В этом случае животные часто дезориентированы и проявляют изменения в циклах сна/бодрствования. Поэтому ночью они могут мяукать чаще.

10. Они боятся или находятся в состоянии стресса

Если ваш кот испытывает стресс или напуган, он может мяукать, чтобы сообщить о своих чувствах. Чаще всего мяуканье, вызванное страхом, возникает, когда кота закрывают дома в незнакомом месте, помещают в переноску или берут с собой в автомобильную поездку.

Почему коты любят играть с букашками

Вы, наверное, обращали внимание, как коты долго могут сидеть и наблюдать за насекомыми или жучками. Дело в том, что насекомые маленькие, быстро двигаются и издают высокие звуки. Эти качества активизируют охотничьи инстинкты вашей кошки.

Стоит отметить, что поскольку коты являются мясоядными, поедание жуков не приносит им никакого вреда.

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