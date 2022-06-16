Самый известный джек-рассел страны поддержал череду шуток, которые сегодня заполонили соцсети.

Самый известный пес Украины, четверолапый сапер Патрон пообещал перегрызть в стране телефонные провода из-за приезда в Киев президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице джек-рассела в Instagram.

"Пошел грызть телефонные провода, потому что в Украину приехал Эммануэль Макрон, а у него есть некоторые проблемы с неудержимым желанием звонить одному неуважаемому человеку", - говорится в сообщении.

На странице песика не остались в стороне шуток, которыми взорвались соцсети из-за приезда в Украину канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги. Лидеры стран прибыли в Киев впервые с начала полномасштабной войны.

Украинцы сравнивали лидеров стран, в частности, с трио комических антигероев, мелких правонарушителей из советского кинематографа - Трусом, Балбесом и Бывалым.

Пользователи соцсетей взялись угадывать, какие особенности странствий европейских лидеров по украинской железной дороге остались за кадром. Шутили и о наборе ароматной пищи и алкоголя, и о давке в плацкарте.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда раскритиковал Шольца и Макрона за звонки президенту России Владимиру Путину. Ранее Макрон в свою очередь заявлял, что не следует "унижать" Россию, чтобы после прекращения боевых действий была возможность "найти выход, используя дипломатические средства".

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