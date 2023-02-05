Этот рассказ стал настоящим хитом на родительском британском форуме Mumsnet. Женщина была просто в шоке.

В сети разошлась история о "муже-эгоисте", который пожалел денег для своей жены и ребенка, забронировав им самые дешевые места на авиарейс в обещанную поездку. Для себя он предпочел "бизнес-класс".

Шокирующим эпизодом поделилась его супруга. На британском родительском форуме Mumsnet в рубрике "Я веду себя неразумно?" она рассказала, что муж пригласил их с ребенком присоединится к нему в рабочей поездке, пишет Independent.

При этом, несмотря на обещание забронировать хорошие места, он купил им "эконом-класс", в то время как сам предпочел полететь "бизнесом". Она уточнила, что расходы за перелет супруга брала на себя компания.

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"Я согласилась поехать только в том случае, если мой сын и я полетим экономом премиум-класса, так как это долгий путь, я буду одна с малышом, пока мой муж будет в бизнес-классе (работа оплатила его билет)", - цитирует издание.

Однако позже выяснилось, что мужчина наврал о билетах.

"Шесть недель спустя я обнаружила, что он солгал и в основном забронировал самые дешевые билеты эконом-класса (без возможности резервирования места/возможности повышения класса обслуживания)", - написала она.

Женщина считает, что таким образом он просто решил "отдохнуть" от нее и ребенка, купив билеты разных категорий.

Курьезные случаи - последние инциденты

Ранее сотрудники ирландской авиакомпании Ryanair были шокированы решением пары пассажиров оставить своего ребенка на стойке регистрации в израильском аэропорту после споров по поводу необходимости покупать для ребенка отдельный билет.

Также в Японии муж решил разоблачить измену супруги, отправив ее секс-игрушку на анализ ДНК.

Тем временем в Германии 23-летняя женщина иракского происхождения попыталась инсценировать собственную смерть и даже совершила ради этого убийство. Двойника для своих целей она искала в социальных сетях.

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