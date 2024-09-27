Этот рецепт предназначен для двух человек, но его можно легко адаптировать.

Обычно приготовление пасты кажется длительным и трудным процессом, поэтому неудивительно, что макароны более популярны, когда речь идет о быстром обеде или ужине. Однако, звездный шеф-повар Джейми Оливер раскрыл, как можно собственными руками приготовить домашнюю пасту за 15 минут.

Джейми сказал, что его "легкий рецепт домашней пасты прекрасно подходит для чрезвычайных ситуаций". Этот рецепт предназначен для двух человек, но его можно легко адаптировать, если нужно накормить больше людей, пишет The Express.

Для приготовления нужно взять две горсти муки для теста и дополнительную - для посыпки. Вторым ингредиентом является вода.

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Положите муку в миску и постепенно добавьте столько воды, чтобы можно было замешать тесто. Если оно липнет к рукам, то добавьте немного муки. Вымешивайте несколько минут, пока тесто не станет гладким и блестящим.

Присыпьте поверхность мукой и с помощью скалки раскатайте пасту толщиной примерно 2 мм.

Присыпьте тесто большим количеством муки, а затем неплотно сверните. Острым ножом нарежьте на полоски толщиной 0,5 см, а затем перемешайте их руками, чтобы отделить.

Отварите пасту в кипящей подсоленной воде в течение двух минут. Соус можете выбрать любой - по вкусу.

Что можно быстро приготовить

Картофель с курицей - это очень простое и сытное блюдо, которое легко приготовить и накормить всю семью. Его можно сделать в одной кастрюле меньше чем за час.

BBC Good Food поделилось секретом приготовления сливочно-чесночной пасты за 25 минут.

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